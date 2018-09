Hilos verdes en la ACB

La presentación de la Liga ACB, algo atribulada este año por una protesta sindical en el propio edificio de la Endesa, repite cada septiembre ciertos rituales, como los corrillos de caras conocidas e históricos. Ex jugadores, representantes de las instituciones, entrenadores y y también agentes coinciden en la sede del patrocinador de la Liga. Y siempre hay nexos, directos o indirectos, con el Unicaja o con sus novedades. Málaga Hoy quiso pulsar la opinión del malagueño Pepe Pozas (Obradoiro), Markus Eriksson (Herbalife Gran Canaria), Joan Sastre (Valencia), Jayson Granger (Baskonia), Moussa Diagné (MoraBanc Andorra) y Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes) sobre el Unicaja 2018/19. Entre ellos, varios jugadores que fueron entrenados por Luis Casimiro, que también fueron compañeros de Jaime Fernández o que militan en equipos

Pepe Pozas, a sus 26 años, es el capitán y la cara visible del Obradoiro, que esta semana ejerce de anfitrión de la Supercopa. Bromea diciendo que puede hablar gallego, pero que no se atreve en público. Ha pasado el grueso del verano en Málaga, pero está muy cómodo en Galicia. Tiene contrato hasta 2020 con el cuadro gallego. "Estoy acoplado a ciudad y club, estamos felices allí. El trabajo va bien, que es lo más importante, estamos muy contentos", dice el base formado en Maristas y en Los Guindos. Pozas, buen amigo de Alberto Díaz, se mantiene al día de la actualidad del Unicaja. "En el Costa del Sol había un montón de bajas, no se puede tomar como referencia. Creo que el Unicaja se ha reforzado muy bien, con varios fichajes de calidad. Con Jaime Fernández coincidí en las selecciones inferiores. Lessort, Jaime, Kyle.. Son esas apuestas que hace ahora el club. Si salen bien configurarán un grandísimo equipo", afirma el base malagueño.

Marcus Eriksson, excelso tirador del Herbalife Gran Canaria, tuvo bastante protagonismo en la isla el año pasado a las órdenes de Luis Casimiro. El sueco habla muy bien de las cualidades del técnico manchego. "Yo aprendí mucho de Luis, con nosotros ha hecho un gran trabajo el año pasado. Tenía confianza en mí, ha sido un entrenador muy importante en mi carrera", razonaba el escandinavo, que ahondaba en lo que le gusta a Casimiro: "El año pasado tuvimos un ataque bueno. A mí me gusta, quizá no tiene muchos sistemas, pero sí son muy claros y sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Luis no mira la edad, depende de cómo entrenas, si lo haces bien vas a jugar, no importa cuántos años tengas".

Para Jayson Granger, Luis Casimiro fue un técnico importante en sus inicios en el Estudiantes. En su segunda temporada en el Baskonia, el base uruguayo que jugara dos temporadas en el Unicaja también se refiere a las capacidades de Casimiro. "Es un entrenador que saca el máximo de sus jugadores, da confianza y libertad. Le viene muy bien al Unicaja esta temporada por el tipo de jugadores que tiene", admite Granger, que también vio de cerca los primeros pasos de Jaime Fernández en la élite: "Coincidí en su inicio, los dos a las órdenes de Luis. Está creciendo cada temporada, llega en un momento de madurez muy importante, seguro que le va a dar muchas alegrías a la afición de Málaga".

Joan Sastre, internacional español, era la cara del Valencia Básket en la presentación de la ACB. Vivió en carne propia aquella noche mágica para el Unicaja pero hiriente para su equipo en La Fonteta en la que se consiguió la Eurocup. "Se creó una rivalidad interesante con lo de la Eurocup, pero siempre deportivamente, somos dos equipos con ambiciones de estar arriba. Siempre hay una rivalidad y jugar en el Carpena el primer partido no va a ser muy fácil", refleja Sastre, que se refería a los cambios en la plantilla cajista: "Mantiene el bloque de otros años, se le han ido jugadores importantes, pero han fichado a otros interesantes. Hay que ver cómo se adaptan al equipo y a otro entrenador y seguro que darán mucho que hablar".

Sastre hablaba de esa apuesta por el jugador nacional que se amplía en el Unicaja con fichajes como los de Jaime Fernández. "Se ha demostrado que una de las claves del éxito, no sólo en Valencia el año anterior sino en el Madrid en los últimos tiempos, es una base fuerte de jugadores españoles. Que el Unicaja también apueste por ese formato es bueno, ojalá más equipos hagan lo mismo", reflexionaba Sastre, que, como se hace en Málaga, sueña con la Euroliga: "Nos gustaría estar ahí, claro, este año no podemos y habrá que luchar para conseguirla de nuevo. Sabemos que es complicado, pero nadie pensaba hace un año que ganaríamos la Liga y hay que trabajar para ello".

Edgar Vicedo, mientras, ha sido compañero de Jaime Fernández durante varias temporadas en el Estudiantes y, la campaña pasada, en la selección española. El interesante alero madrileño alaba la progresión de su amigo, llamado a ser pieza esencial esta temporada en el Unicaja: "Se fue a cercer en Andorra, lo hizo bastante bien y es otro reto más, es un proceso. Esa etapa ya la quemó bastante bien. Le va a venir muy bien estar en Málaga. Le he visto crecer en este tiempo. Es un Jaime más maduro, conoce más el juego, se conoce él mismo, desde el último año que estuve en Estudiantes hasta ahora es otro jugador, más consistente".

Por último, Moussa Diagné, pívot senegalés del Morabanc Andorra, también fue compañero la última temporada de Jaime. "Le deseo suerte porque es buen compañero y tenemos buena relación. Es un gran tío. Ha crecido en Andorra como jugador y lo habéis visto. Salió del Estudiantes, le costó al principio pero todo salió bien. Le deseo lo mejor en el Unicaja y lo merece", decía el pívot africano, que tiene un vínculo especial con un miembro del cuerpo técnico del Unicaja, Boniface Ndong: "Desde que yo estaba en Senegal lo veía jugar. Soñaba jugar contra él pero no pudo ser, no llegué a tiempo. Quiero estar cerca de él, es buen tío, me da consejos que me ayudan mucho. Me alegra que coja importancia".