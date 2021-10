Un universo distinto (20:30)

El primer partido europeo en el siglo XXI fuera de la esfera Euroliga llega esta noche en el Carpena. De alguna manera, es una vuelta a los tiempos de la Copa Korac, donde el club ganó su primer título y empezó a sentirse importante. Ha dado ese paso voluntario al considerar que la Euroliga no es realista, como sí lo fue 20 años atrás. Entonces el presupuesto, al peso, era mayor que el de ahora. Y el de los otros se ha multiplicado. Duele asumir la realidad, pero hoy será el momento en el que se contemple físicamente ese cambio de universo tras el preámbulo en Nizhny Novgorod.

Estará por Málaga Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. Para la competición es un respaldo que el Unicaja se aliste. Decía Jorge Garbajosa en estas páginas que pronto será para el club malagueño un honor jugarla. Hay que hacer un ejercicio de mentalización colectivo, sobre todo viendo la Eurocup mejorada de esta temporada.

Se sale del habitual circuito de equipos y llegan otros nuevos, como el Lavrio, finalista de la última Liga griega pero con un presupuesto 20 veces menor que el del Unicaja. Una aventura para el equipo de la península del Ática, 60 kilómetros al sur de Atenas, que llega a una pista que ha visto muchísima Euroliga cuando hace seis años estaba en la segunda división de su país. Jugadores griegos, algunos de ellos interesantes como Mouratos, y americanos que tienen su primera plataforma en Europa para hacer carrera profesional, caso de un Tyson Carter que presenta credenciales de anotador compulsivo y al que auguran un salto a un grande de Europa a no mucho tardar.

Después de la derrota de Manresa, al Unicaja le toca reaccionar. Es un momento delicado para el baloncesto porque hay que reconquistar público y es previsible que hasta instancias avanzadas de la competición no haya una afluencia más o menos importante. Al menos hay que hacer atractivo sobre la pista el trago del descenso de nivel de los contrarios en este primeros compases. Siempre con el debido respeto a los contrarios. El Unicaja empieza a escribir otra historia distinta. Katsikaris podrá contar con la plantilla al completo a su disposición. Aún quedan cables sueltos para hacer que la máquina funcione adecuadamente. La BCL no permite errores y descuidos porque las fases son muy cortas y el margen de error es escaso. Y hay que conseguir el primer puesto para ahorrarse un play in en enero contra un rival que puede ser peligroso. Un nuevo testamento empieza contra el Lavrio.