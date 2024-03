Hristo Stoichkov: "López Nieto ha hecho un gran trabajo en el Unicaja"

Hubo una visita inesperada en el Carpena este sábado, la de Hristo Stoichkov, mítico futbolista de los años 90, Balón de Oro, que tiene casa en Málaga y pasa alguna temporada en la Costa del Sol. Es un buen aficionado al baloncesto y tiene relación con el presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto, que le dirigió numerosas veces cuando ambos se dedicaban al fútbol, cada uno en su vertiente.

Stoichkov habló en los micrófonos de la Cadena Ser y explicaba el motivo de su presencia. "Me gusta el básket desde hace mucho tiempo, desde los 90, cuando llegué a Barcelona. En mi país hubo jugadores importantísimos en la NBA como Glouchkov en los 80 y ahora Vezenkov en Sacramento. Pero esa época de Barcelona no se borra, tanto con Epi, Nacho Solozabal o Audie Norris y con mi gran amigo Jordi Villacampa y con Rafa Jofresa estaba muy cercano, he sufrido mucho y me alegré cuando quedaron campeones de Europa. Soy aficionado al baloncesto, me gusta ver pabellones como el Carpena con más de 10.000 aficionados. Es un deporte de acción, de contacto, me gusta mucho verlo", explicaba el que fuera zurdo futbolista búlgaro.

"Vengo a veces para descansar a Málaga, pero mi vida la hago básicamente en Estados Unidos. Trabajo allí con Univisión, comentando el fútbol. Ahora vengo a Barcelona para hacer la Champions con el Barça-Nápoles y me he pasado aquí por Málaga", narraba Stoichkov, que bromeaba con López Nieto, que le expulsó varias ocasiones: "Me he encontrado a un viejo conocido que me ha expulsado unas pocas veces. Me demostró que de fútbol no sabía tanto, más de básket... Ha hecho un gran trabajo en el Unicaja, tiene a su equipo luchando por estar primero en la tabla, ha sacado un partido importantísimo, ahora van a Lugo y viene después el Madrid en un gran duelo por el primer puesto. Dicen que si Unicaja tiene dinero.... Pero hay que hacer un equipo competitivo y con Antonio lo ha construido en estos años al frente del club y estar en Europa siendo competitivos".