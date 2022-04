Ibon Navarro y la misión hasta final de temporada

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, compareció antes de la visita a Badalona de este sábado, en la que el equipo quiere resarcirse de la pobre imagen que ofreció el pasado domingo ante el Lenovo Tenerife. El técnico explicó cómo había sido la semana.

Preguntado por cómo se recompondrá el equipo con las bajas de Suárez y Abromaitis, Navarro explicaba que "intentaremos lo que se vio el día de Tenerife, espero que un poco mejor, con Yannick y Oliver al cuatro, con posibilidad de jugar con dos cincos. En la medida de lo posible mantendremos de tres a Barreiro, no sería inteligente cambiarlo ahora que ha encontrado estabilidad en la posición. Esperamos el mejor rendimiento de Yannick, que Cameron acabe de aportar lo que creemos que debe y puede y competir al máximo de nuestras posibilidades", decía el vitoriano, que sobre el trabajo tras el partido ante el Tenerife decía que "hay dos aspectos, los problemas de baloncesto que no solucionamos, que tiene una parte de análisis, de trabajar, de ver con ellos qué ocurrió y encontrar soluciones. Y una parte mental, que una vez pasado esto no podemos deshacernos. No es la primera vez que pasa, se trata de buscar soluciones en el día a día, situaciones de máximo estrés, de cansancio, que sean capaz de encontrar soluciones, de agarrarse y no dejarse de ir con la disciplina, con las normas defensivas y ofensivas. Eso te lleva a frustrarte. No es igual que un partido, obviamente, pero los hemos intentado".

"La mejor versión nuestra llega tras ser eliminados en Europa, así que hay que prepararse para algo similar", vaticinaba Navarro sobre el Joventut, sorprendentemente eliminado por el Ulm en la Eurocup: "Ya sabíamos que iba a haber sorpresas. Ha habido dos sorpresas grandes. La Eurocup te exige estar bien tras seis meses en ese partido. Tuvieron porcentajes anormalmente bajos, como les pasó en la Copa. Estaba llamado a estar en la final de la Eurocup, aunque a un partido ya iba a ser complicado. Era un candidato. Ahora a centrar todas sus energías y fuerzas en la ACB, donde están con todas sus luces, espero su mejor versión. La plantilla del Joventut es muy buena. El trabajo de su entrenador es óptimo, han tenido el nivel de juego todo el año. Tiene jugadores de mucha fiabilidad. Brodzyanski es una baja muy importante, su tiro de tres, su poste bajo... Da un registro diferente juego. El control de Bassas y Vives, el protagonismo de Pau Ribas y su conexión con Tomic, la movilidad de Willis, la energía de Joel Parra, el carisma de Ventura, mezcla de experiencia y gente de casa. muchas cosas que ejecutan muy bien. Si tiene un porcentaje de tres aceptable es muy complicado. Continuaciones cortas, se pasan muy bien la pelota. Eran la mejor defensa de la Eurocup, están entre los mejores por algo".

Acerca de la posibilidad de reforzarse, Navarro expresó que "es complicado, porque no hay mucho mercado, puedes esperar a jugadores que acaben en sus ligas y sus equipos no tienen aspiraciones arriba y abajo, pero jugadores interesantes aún tienen esperanzas sus equipos. No puede ser americano, no hay demasiadas oportunidades. Los partidos que quedan son complicados y muy importantes. Son tres semanas. La realidad es que ahora mismo no encontramos jugadores con pasaporte que puedan venir. Además, no podemos traer jugadores con adaptación, debe conocer la Liga y debe tener impacto inmediato. Mientras se entera.... No podemos traer alguien que no conozca esto".

"Es una cuestión de ambición, de haber generado una cohesión con el grupo, alineados con lo que queremos hacer", dice el técnico sobre la expectativa en este último mes de competición: "Si la semana que viene estamos décimos, queremos ser novenos. Y si en las dos últimas jornadas podemos, pues estar ahí. Hay que salir de inicio mejor en Badalona, intentar ganar, cuanto antes estemos en el puesto 10, mejor. No es noveno, octavo o décimos, es querer más. Aspirar a algo más, tener más opciones. La clasificación no ha sido mucho mejor en los últimos años. No vamos a estar contentos, no son las expectativas del club, pero hay que acabar en la mejor posición posible".

Ibon Navarro explicó que Mario Saint-Supéry, que entrenó martes y miércoles con el primer equipo, no se desplaza a Badalona. "Tiene el Andaluz cadete y tenemos que contar con él cuando podamos, pero no debe perder su ritmo de colegio, tiene mucho baloncesto ahora mismo: cadetes, juniors, Next Generation, fase de ascenso, primer equipo... Hay que dejarle tranquilo, no lo sobrecarguemos. Tengo experiencia con estos chavales y no deben tener solo baloncesto, tienen que ser chicos normales de su edad", decía.