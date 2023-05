Ibon Navarro: "La temporada es extraordinaria, cuánto tiempo llevábamos sin estar ahí"

Ibon Navarro habló este viernes en sala de prensa, nueva previa frente a al Lenovo Tenerife, aún con la resaca de la Final Four; valoraba el técnico vasco de cómo es la situación emocional del Unicaja. "Creo que una de las cosas de las consecuencias de ese hambre es llegar varios puntos por encima de activación mental, ese ha sido uno de los problemas. Al equipo lo veo bien. Evidentemente, todo el mundo está triste y decepcionado, no solo por los resultados, sino por no haber dado nuestra mejor versión. Al final el desear tener una buena actuación, te lleva a tener la mala. Ya está. Somos conscientes de la temporada que estamos haciendo, de los objetivos que hemos alcanzado, que estamos en un nivel de éxito muy por encima de los objetivos marcados desde el 8 de agosto. Estamos peleando por algo que es fantástico, por una cuarta plaza, sabemos quién es nuestro rival en play off, y a pelear por ese factor cancha. Intentaremos meternos en semifinales. Tenemos que estar centrados en hacer las cosas que tenemos que hacer, no en las consecuencias de lograrlo o no. Nos hemos ganado el no tener que estar preocupado de los resultados, sí el disfrutar en el día a día y olvidarnos de ese extra de presión. Ya hemos conseguido cosas importantes en el primer año del proyecto. No hay que perder la ambición". Físicamente, una plantilla que arrastra secuelas del estrés de las últimas semanas. "Uno de los problemas que teníamos es que todos tenían el deseo extremo de estar, han ido superando problemas para ayudar al equipo y estar en la Final Four, pero no estábamos bien. Jonathan es muy difícil que esté, Alberto está haciendo un trabajo brutal por poder estar, pero tiene que estar bien, sentirse bien para que pueda dar su nivel, aunque su presencia nos ayuda; Darío ha mejorado mucho. Luego hay cositas: Will, Melvin, Dylan, Tyson... Los que estemos el domingo, estaremos bien, pero no vamos a correr riesgos como los hemos corrido el pasado fin de semana de estar en una cita como la Final Four", explicaba Navarro.

Mantenía Ibon Navarro ese punto de vista constructivo de la Final Four, donde el Unicaja se mantuvo vivo siempre en ambos partidos. "Me gustaría ver la imagen del equipo que tuvimos el otro día, el ir 17 abajo y empatar el partido, eso es lo que hemos sido; jugando bien o mal, competimos hasta el final, hacer el partido largo, agarrarnos. No obstante, me gustaría ver más solidez defensiva y ofensiva. Lenovo te hacer ver que defiendes mal porque se pasan muy bien la pelota, me gustaría ver un punto físico en el equipo, no era fácil, y en general más alegría. Somos un equipo mucho de energía y ritmo, esa alegría de jugar a campo abierto, correr siempre y no jugar con el ritmo de ellos. La imagen del equipo ojalá se repita". Y la llave para ganar a Lenovo Tenerife el domingo. "El partido que va a haber no lo sabe nadie, al final pueden pasar mil cosas. Está claro que necesitamos se acelere, correr más, tener buena selección de tiro, tener buenas situaciones en rebote en ataque; que su juego en ataque no nos reste energía, que no nos vengamos abajo, es una de sus grandes virtudes. Tenemos que seguir insistiendo en las cosas donde somos buenos. Hemos jugado ya tres veces, perdimos un partido en Tenerife con doce minutos malos en la segunda parte, el del otro día hay que entrecomillarlo por la situación del segundo cuarto. Tenemos que recuperar nuestra alegría a campo abierto".

"Queda una de las partes más bonitas de la temporada, está claro que lo último nos va a dejar el último retrogusto, pero tenemos ilusión. La temporada es extraordinaria, extraordinaria; porque podía haber sido buena logrando dos objetivos de tres, hemos logrado los tres, y encima hemos ganado un título, con 10.000 personas en el Carpena. La temporada es extraordinaria hasta ahora, vamos a ver si podemos dar un poquito más", ensalzaba Ibon Navarro los hitos logrados por su equipo. "El equipo quiere llegar bien al play off, somos dos equipos que nos conocemos mucho, un factor en cancha que se puede diluir un poco. Ojalá el equipo hubiese tenido la sensación de que la temporada está hecha porque creo que en la Final Four nos hubiese ido un poco mejor, no digo que la hubiésemos ganado. Me gustó mucho una cosa que dijo Guardiola el otro día, que le preguntaron que si para el City era un fracaso el no entrar en la final, al final es un desprecio para los rivales. Esto es igual. Decir que es un fracaso no jugar la final de la Final Four es un desprecio a los rivales, cuando además el equipo que ganó fue el que todo el mundo hablaba desde noviembre. Si el equipo no juega las semis del play off, ¿es que el equipo se ha dejado ir? Tenemos un equipo delante que juega muy bien. Esto es deporte. Se trata de dar tu mejor versión, intentarlo y estar ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos sin estar ahí? Vamos a ser cuartos o quintos, pelearemos por entrar en semifinales; nos sacan de ventaja que llevan más años que nosotros jugando, pero sentimos que estamos muy cerca de ellos. Si es este año, genial; si es el siguiente, tenemos que pensar que estamos echando a andar este proyecto. Si Laprovittola mete la canasta en Badalona, de qué estaríamos hablando; si Kendrick mete el triple, de qué estaríamos hablando. Hay que estar ahí, competir hasta el final, alguna vez caerá de nuestro lado. La ambición del equipo es estar ahí siempre, exponía el técnico.