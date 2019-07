Jaime Fernández está como un niño con zapatos nuevos con su experiencia con la selección española. En cada comparecencia muestra un estado de excitación importante con la posibilidad de acudir a un Mundial. El jugador del Unicaja, renovado por tres temporadas a sus 26 años, ve de cerca la posibilidad.

“Con esta oportunidad de estar en la selección no cuesta. Las ganas vencen a la pereza de volver a entrenar. Muchas ganas y con mucha ambición”, decía en los micrófonos de la Cadena Ser: “Hablé con Sergio unos días antes y me lo había comunicado para que no me pillara de sorpresa. Mucha felicidad, es un sueño que se hace realidad. Es un orgullo y algo espectacular.

“Lo podía intuir, la temporada que he hecho ha sido más o menos buena. El equipo [Unicaja] ha estado bien, pero no conseguimos tantos objetivos como nos hubiera gustado. El tema de las ventanas también, clasificamos a España. Me lo podía imaginar, pero tú no eres el que toma la decisión”, decía sobre la importancia de jugar en un equipo como el Unicaja.

“Cuando nos juntamos en Benahavís teníamos todos un poco de incertidumbre y no sabíamos como íbamos a salir del paso”, rememora Jaime sobre ese paso iniciático en esta selección delas ventanas, dado en el verano de 2017: “Lo hicimos de una manera brillante, la gente ha podido disfrutar con nosotros y hemos reivindicado el baloncesto español de clase media, que parece que a veces cuenta confiar un poco. Lo que era un marrón lo hemos convertido en algo bonito”.

“Tampoco me lo quiero plantear mucho y metérmelo mucho entre ceja y ceja”, dice el exterior cajista sobre cuál es su reto final: “Quiero disfrutar de la experiencia, conocer al grupo, pasármelo bien y ayudar al equipo. Si estoy entre los 12, fenomenal. Si no, estará otro compañero. Lo primero es el grupo. Vengo a aprender. Me gusta estar en constante crecimiento y esto es una gran oportunidad para seguir desarrollando mi juego y mi persona. Es lo más para un deportista. No voy a mentir, me haría muchísima ilusión. Como es algo que no puedo controlar... Lo que puedo controlar es entrenar bien y trabajar. Somos un grupo y todos queremos lo mismo y hay que saber canalizar eso. Lo que importa es el grupo y nadie viene aquí a lucirse individualmente sino a sumar. Hace ilusión, pero hay que canalizarlo bien. Pesa más entrenar con este grupo de jugadores espectaculares”.

“El ambiente es muy bueno, como se dice que somos una familia, desde el primer momento nos han acogido muy bien a los nuevos. Beirán y yo somos nuevos y poco a poco conociendo más gente. Lo pasamos bien fuera de la pista y entrenando y es una clave del éxito de la selección”, insistía Jaime, que este viernes se estrena en Pamplona: “Los partidos a los jugadores nos dan la vida. Los entrenamientos están bien, pero el hecho de competir es bonito y sentir el calor de la gente. Ahora vamos a quemar etapas y a ponernos en forma”.