España jugará el 9 y el 10 de agosto en Málaga. La cadena de mando de la FEB tiene un indudable influjo malagueño, desde el presidente, Jorge Garbajosa, hasta el seleccionador, Sergio Scariolo. Ambos tienen un ancla en Málaga y construyeron el mejor Unicaja de la historia. Garbajosa, después de la presentación del torneo, hizo un extenso repaso a la actualidad del baloncesto nacional.

"Para mí, como presidente de la FEB y también personalmente, es un placer, venir a Málaga es volver a casa. Y más si venimos con este motivo, presentar un torneo muy especial. Suena a tópico, pero es un placer que las instituciones andaluzas y malagueñas nos reciban así siempre. Nos gusta jugar en el Carpena para preparar la Copa del Mundo, que será muy, muy difícil por el sistema del torneo y por los rivales. Es el único sitio en el que jugamos dos partidos en territorio nacional cara al Mundial de China. Venir a Málaga es muy fácil, desde las instituciones al Unicaja, que pone todo a nuestra disposición. Os digo que para los jugadores, son amigos aparte de presidente, venir a Málaga es un privilegio: por instalaciones, público, por el calorcito, por lo bien que os portáis...", decía el histórico 15 del Unicaja.

"Málaga que es una ciudad de baloncesto, es un placer venir. Estamos hablando de profesionalismo y cuando en noviembre empiezas a planificar el verano, el nombre de Málaga está siempre ahí para venir en la gira. Las instituciones, a pesar de que este año ha sido algo diferente con las elecciones, han dado todas las facilidades", decía el presidente de la FEB, que aseguraba que "la venta de abonos va a un ritmo extraordinario, que como siempre el equipo y la selección sienta el calor de la afición. Nuestro seleccionador, uno más de los vuestros, Sergio Scariolo, y Marc Gasol vienen como campeones de la NBA. Que sea una fiesta del baloncesto nacional".

Hay cambios en el equipo, lógicos por el paso del tiempo, pero a Garbajosa no le preocupa: "La transición es histórica y constante, no porque haya que hacerla aunque los años pasan para todos, también es porque hay gente llamando a la puerta. Cuando hablamos de las ventanas alguien me tomó por loco hace un año y medio cuando decía que habían abierto el espectro a jugadores de esos 22-24 a más de 40. Hay nueve en la lista que han jugado en las ventanas. Como decía Javi Beirán, nadie les ha regalado nada, es que han hecho méritos en su club y la selección. Hay tres ausencias [por Ibaka, Mirotic y Sergio Rodríguez]. La de Pau es obligada por lesión y ha sido un varapalo, pero me quedo con la predisposición de los otros. Hay algunos con 15 años de selección como Rudy y otros como Marc, Ricky, Sergi Llull, los Hernangómez... En cualquier selección serían titulares".

Ausencias de Sergio, Mirotic e Ibaka

"No puedes decir qué decisión es un motivo común para todos. Antes de elaborar la lista, primero van quienes el seleccionador y el área técnica consideren oportunos y a partir de ahí pedimos la predisposición a estar. No podemos meterlos todos en un saco. Hay motivos familiares, de salud, contractuales... No somos nosotros quienes debemos explicarlo, que lo hagan ellos".

Verano de éxito

"Hay dos claves principales. Imprescindible el trabajo de los clubes, tanto masculino como femenino, desde los más tops hasta los no tanto. Y otra, esas cosas internas que casi nunca salen a la luz. Ha habido una reforma importante en el área deportiva de la Federación, con José Ignacio Hernández y Sergio Scariolo a la cabeza, con los técnicos de seguimiento en el masculino, como David Soria y Alberto Lorenzo, gente que trabaja en la sombra que hayamos dado un salto de calidad. Ya hemos visto las medallas de la absoluta y la sub 19 femenina en el Mundial, oro y bronce, las de la sub 20 y sub 16 masculina, que han sido oro y plata, la sub 18, que tiene una gran pinta..."

Mundial

"España, Francia, Italia, Turquía, Lituania, Rusia, Serbia, Canadá, Estados Unidos, Argentina... A bote pronto, seguro que me dejo alguna, todas esas son candidatas a medalla, no sorprenderían que estuvieran en el podio. Es un campeonato con una primera fase en principio asequible para nosotros, después nos cruzaríamos con Serbia, Italia, con viajes y cambios. Será duro. Nos tranquiliza la predisposición de la gente, la experiencia en este tipo de torneos de muchos, pero es un campeonato con muchas piedras".

Composición de la plantilla

"Es una selección muy versátil, con muchos jugadores para jugar en puestos distintos. Por ejemplo, en el puesto de tres-cuatro están Víctor Claver, Juancho, Pierre Oriola... Diferentes posibilidades, con varios jugadores capaces de jugar en el uno y el dos, como Jaime Fernández. Va a ser difícil para el seleccionador elegir entre estos 16. Les ves entrenar y ves la sensación que hay de cuchillo entre los dientes. Esa renovación te la da el nivel de los entrenamientos, los que llegan muerden y la competitividad mejora".

Jaime Fernández

"Le veo muy bien, ha trabajado muy bien en verano, coincidimos mucho entrenando en el mismo sitio, es curioso, y he visto cómo se ha preparado para llegar a tope. La mentalidad del jugador ha cambiado mucho para bien. Antes las concentraciones eran más largas porque el jugador no llegaba tan fino. Ahora la preparación física la traen y se trata de afinar conceptos y sistemas y empezar a competir. Este viernes ya empezamos a competir".

Cambios en la Euroliga

"Es indignante. Cuando lo dijimos hace tiempo, parecía que había intereses particulares pero el tiempo nos da la razón. Cuesta hablar de esto después de cosas tan agradables como la selección para el aficionado. Es desagradable, pero esto son hechos y no opiniones. La FIBA reduce el tiempo de concentración previo al Preolímpico para ayudar a las ligas, las ligas cambian su sistema con otras alternativas para bien de todos, los sindicatos hacen un esfuerzo, las Federaciones nos adaptamos... Todos hacemos un esfuerzo para el bien común menos uno. Esto no es una guerra Euroliga-FIBA, es ya una guerra de la Euroliga contra el sistema del baloncesto en general, en el mundo entero. Va contra ligas y selecciones. Que cada uno opine, pero esto son hechos".

Unicaja

"He visto a Eduardo [García, presidente del Unicaja] muy contento con el equipo, con jugadores muy combo, como se dice ahora, mucha versatilidad. También decíamos que un equipo no se descubre hasta que no abres el melón. Pero el color es bueno, tiene buena pinta".

Unicaja Femenino

"Queremos proyectos que sean estables, de crecimiento. El Femenino crece mucho. Hay una comisión en la FEB para estudiar proyectos viables. Se habla mucho del crecimiento de equipos en Liga Femenina 1, pero entiendo que se habla desde el desconocimiento. No hay ninguna liga europea con más de 14 equipos. Esa Liga Femenina 2, con esa amplitud a más clubes, va bien. No nos gusta que estas ideas sean ocurrencias de barra de bar. Queremos ideas que se trabajen y que conjuguen intereses deportivos de clubes y jugadoras... Nos apetece mucho que clubes como el Unicaja apuesten por el baloncesto femenino. Significa que esto es atractivo y esto va a ir para arriba".