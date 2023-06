Juanma Rodríguez y los últimos movimientos : Mercado, Alberto Díaz, Carter, Sima...

El Unicaja continúa perfilando la plantilla de la próxima temporada, a falta de pocos movimientos para finiquitar el trabajo; renovaciones que están avanzadas, todavía sin cristalizar, el estar inmerso en la competición varía los tiempos, pero no es algo que obsesione en Los Guindos. Juanma Rodríguez habló en SER Málaga de cómo van transcurriendo esas gestiones, donde aún ronda la idea de que la plantilla 23/24 sea calcada a la de este curso, supone un incremento para el club que se quiere aceptar. Uno de los nombres es Yankuba Sima. "Venía de trabajar muy bien, de hacer una buena serie con Lenovo Tenerife, y me alegro mucho por él porque está trabajando fantásticamente, muy responsabilizado, integrado, con ganas de hacerlo bien y el partido de ayer es una muestra de su trabajo, me alegro en lo individual por él. Tampoco me sorprende. Siempre he dicho que tenemos a un jugador como Augusto Lima, que aún hasta noviembre o diciembre no va a poder estar. Hemos elegido una selección de cupos en diferentes posiciones, y si todo va normal, no habrá problema en ponerse de acuerdo y que continúe. Él lo sabe, también sus agentes, ahora hay que seguir. Por la edad que tiene (26 años), tiene mucho margen de mejora y un verano para venir la pretemporada siguiente siendo mejor jugador".

"De momento no hay novedades. Estamos hablando. Creo que ya hemos hecho una gran parte del trabajo renovando al entrenador y 8-9 jugadores; el resto se anunciará cuando se tenga que anunciar. Con Will y Tyson estamos hablando, ni lo veo sencillo ni complicado. Estamos en una línea de entendimiento y que puedan continuar los dos, esa es nuestra voluntad, pero luego hay dos partes que se tienen que poner de acuerdo. La voluntad es buena. Por supuesto que estamos en el mercado, durante todo el año vamos mirando cosas, viendo todas las Ligas, qué jugadores podrían encajar en este equipo en función de los que siguieran; ese trabajo ya está hecho. Pero también está el escenario de tener ya la plantilla completa, ya decidir cuándo empezamos en pretemporada, los jóvenes que nos ayudarán, ese será el trabajo. El conseguir que una mayoría de jugadores continúen es una magnífica noticia, el club ha estado a la altura y los jugadores también", explicaba Rodríguez. Mensaje positivo sobre Alberto Díaz. "Ahí estamos en ello. Magnífica voluntad por ambas partes, con ganas de entendernos, con lo cual blanco y en botella".