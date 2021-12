Katsikaris: "Vamos a Madrid con mentalidad ganadora"

Fotis Katsikaris compareció antes de la visita del Unicaja al Real Madrid. Visitar el WiZink Center es como ir al dentista, ante uno de los dos mejores equipos de Europa con números en la mano. Pero el técnico griego confía en competir en la capital. En los otros dos duelos ante equipos de Euroliga, Barça y Baskonia, se tuvieron opciones de ganar hasta el último segundo. El desgaste de un clásico que se juega menos de 48 horas antes se compensa con una profundidad de plantilla tremenda.

"Cualquier equipo sorprende a cualquiera, es nuestra Liga. Hemos sufrido conta Fuenlabrada y Betis, que son los últimos en la Liga. El Fuenlabrada juega un gran baloncesto y están ahí porque la Liga está como está, es la mejor liga de Europa. No los considero equipos malos, en absoluto, porque están en la posición que están. Lo he hablado mil veces. Otro podía estar ahí abajo, cada partido es difícil, duro", decía Katsikaris sobre el momento del equipo y admitía que "afrontamos el mejor equipo de Europa junto al Barça. Tienen profundidad, talento técnico y físico, va a ser un partido durísimo. Somos capaces de dar la sorpresa, sí. Hemos trabajando con una mentalidad competitiva. Vamos a competir de tú a tú, sabemos que es un equipo grande enfrente, que tiene muchísimas armas, super físico, con el mejor juego interior de Europa. Pero hay que ir con mentalidad ganadora, puedes perder de 20, pero queremos competir a tope cada situación, cada balón".

"El Madrid tiene muchos jugadores juntos de tantos años y un grupo de españoles con muchísimo talento y carácter, ha superado lesiones, problemas, es lo que es el Real Madrid. Está recuperando a Randolph, no sé si Thompkins jugará contra nosotros. Tiene casi todo. Tiene bases que pueden anotar, que pueden defender, que pueden generar, grandes tiradores, los dos grandes con mucha eficacia cerca del aro. La mejor defensa, es increíble cómo defienden el balón, ayudan, cómo protegen el aro. Lo primero que tenemos que buscar es ejecutar bien contra ellos. Me preocupa más su defensa, lo que no significa que no tenga talento. Tenemos que ver cómo romper su defensa y encontrar un buen tiro. Como defienden ellos, como el mejor equipo de Europa, es complicado", definía sobre su rival este domingo Katsikaris, que no hace cuentas sobre cuántas victorias harán falta para estar en la Copa: "Pensamos en ganar todos, primero para el objetivo de la Copa, pero es importante porque habrá algún equipo que se quedará fuera por el average. Estamos cerca de la zona de los play off. Cada partido lo vemos también por la Liga, no sólo por la Copa. No hacemos cálculos, no podemos calcular. Mirar el calendario de los otros y pensar que en teoría puede ganar aquí o allí... Es perder tiempo hacerlo. Hay que enfrentar cada partido 40 minutos con máxima concentración, con menos errores para competir. Hay que ir a tope y ganar".

"La confianza viene con las victorias y con cómo juegas", reflexionaba el entrenador heleno sobre cómo evoluciona el nivel de juego del equipo: "El equilibrio, el rol, lo que cada jugador debe hacer, a veces nos sale bien y otras no, eso no para. Es un maratón, tienes que estar preparado. Una cosa es el talento, el físico de un jugador, pero el tema mental es importante, cada rival es diferente. En estos últimos partidos hacemos pasitos arriba. Por ejemplo, hemos jugado muy bien en Vitoria y hemos perdido. A veces ganamos no quiero decir de manera fea, pero sin hacer un baloncesto brillante. Hay que buscar las claves, defender mejor, controlar mejor y defender rebote. Veo todos los partidos de la ACB y muy pocos equipos juegan partidos completos, sin altibajos. El Madrid contra Zaragoza sufre en la primera parte y después sí rompe en cinco minutos. Veo muy pocos equipos desde el salto inicial hasta el final yendo arriba. Cada rival tiene dificultades, tiene un tema táctico, te pone problemas y es difícil la concentración 40 minutos. Esos altibajos que tenemos lo tienen todos los equipos. El tema es en los momentos críticos ejecutar bien para ganar el partido. Sí que está mejor la plantilla, no están todos finos, pero con el proceso en los entrenamientos vemos dar un paso adelante. Con la misma plantilla que teníamos el año pasado, estamos defendiendo mejor sin ser un equipo defensor. Veo que todos se esfuerzan, que saben que si no defendemos no hay opción de ganar. Podemos mejorar, por supuesto. Hay un equilibrio en ataque y defensa para encontrar regularidad".

Sobre cómo se ha competido contra los otros rivales de Euroliga, Katsikaris decía que "yo creo que la verdad es que te motivas más contra un equipo mejor. Por otro lado, es una señal de que podemos competir contra cualquiera, como podemos perder contra cualquiera si no lo hacemos bien. La motivación contra un equipo Euroliga crece, tenemos jugadores con un talento que pueden enfrentarse a cualquier defensa. Pero hay veces que nos equivocamos, que cometemos errores infantiles y hay que tener muchísimo cuidado. Esas pérdidas nos perjudican mucho y hay que corregirlas.

Por último, Katsikaris respondía a la pregunta de cómo de difícil es tener a los 12 jugadores activados. "Lo más complicado es convencer a un jugador que entienda que debe estar preparado para jugar los minutos que tiene que jugar para producir para el equipo. Muchas veces es un asunto táctico, uno puede jugar más y otro menos. Estoy en la pista y voy a dar todo y que se beneficie el equipo, es el pensamiento que hay que tener. Es complicado. Yo no voy con el reloj en los partidos, no tengo las rotaciones predeterminadas controlando. Voy con la sensación del juego y del rival y todo lo que sucede en la pista", cerraba.