El siguiente gran reto del Unicaja: 18 años sin una final ACB y siete semifinales perdidas seguidas

La ventilación rápida del Baxi Manresa propicia que la que dispute a partir de la próxima semana será la decimoquinta semifinal en la que participará el Unicaja, desde que en la temporada 1994-95 superara por primera vez los cuartos de final.

No hay que ir demasiado atrás para vez la última participación del Unicaja en semifinales, ya que la pasada temporada fue, junto a Real Madrid, Joventut y Barça, uno de sus protagonistas. Su rival fue el conjunto azulgrana, quien acabó imponiéndose por 3-1. Desde el bienio 2013/15, con Joan Plaza, no se repetía dos temporadas consecutivas entre los cuatro mejores de la Liga, un síntoma de que las cosas se hacen bien.

Fue durante un tiempo el hábitat natural del Unicaja estar entre los cuatro mejores de la ACB. Desde 2001 a 2010, las etapas de Boza Maljkovic, Sergio Scariolo y los dos primeros años de Aíto, se consiguió estar de manera constante con el sólo asterisco de la 2006/07, compensado con el histórico pase a la Final Four de la Euroliga.

Consiguió alcanzar el último escalón del Play off en sólo tres de las 14 oportunidades anteriores el Unicaja. La primera ocasión, precisamente, en su debut en las eliminatorias por el título en la campaña 1994-95, aquella del mítico triple de Ansley. El Unicaja llegó a la final tras ganar el Estudiantes y el Baxi Manresa (3-0) en las semifinales después de haber conseguido un tremendo segundo puesto en la temporada regular que avisaba de las intenciones del equipo. La final contra el Barcelona (3-2) fue una epopeya.

Posteriormente, también lo logró el Unicaja en las temporadas 2001-02 y 2005-06, conquistando en esta última el único título de campeón de la Liga Endesa que, por el momento, luce en su palmarés. Previamente se cayó ante el Barcelona (3-0) en la 2000/01. En 2002 se venció al Fuenlabrada y al Estudiantes por 3-0 antes de caer en la final contra el Baskonia (0-3). Un duelo con polémica por el arbitraje. El Unicaja se fue de la entrega de premios como protesta. Lo recordaba hace poco Ángel Fernández Noriega en estas páginas. "Me di cuenta de una forma palpable que había tres equipos y el Unicaja debía ser el cuarto. Fui a la ofensiva. No estuve solo, tenía un respaldo detrás. En un momento determinado tomé decisiones muy fuertes, pero siempre, siempre, en beneficio del club. Personalmente me perjudicaba. Somos una entidad financiera, nosotros tenemos que defender los intereses del club y la entidad financiera. Y yo pensaba que lo tenía que defender siempre. Ese tema había que mostrar a toda la ACB que el Unicaja tenía el derecho de ganar una Liga. No se podía permitir lo que ocurrió en el 95. No se podía repetir. Por eso no iba a producirse y por eso montamos el follón que montamos. Una vez pasado, pues las cosas fueron muy bien, se nos respetó y la relación fue mejor. Después la canasta entra o no entra, pero hubo que alzar la voz", relataba.

Seguidamente, se cayó en semifinales ante el Valencia (3-0) en la 2002/03, Barça (3-0) en la 2003/04 y Baskonia (3-1) en la 2004/05. A continuación, el camino al título en la 2005/06, con victorias ante Estudiantes (3-0), la durísima y recordada semifinal ante el Joventut (3-2) y el alzado del título en Vitoria (3-0).

Desde entonces, el Unicaja ha jugado siete semifinales más sin conseguir llegar a la última instancia. Son 18 años sin una final de ACB y ahora está la oportunidad de romper esa tendencia, con argumentos sólidos después de un in crescendo en los dos últimos años y con ese liderato. En estas últimas siete oportunidades, el Unicaja cayó en la 2007/08 ante el Baskonia (2-0) después de haber hecho historia eliminando al Madrid (2-0), la primera vez que un octavo eliminaba a un primero. Se tuvo la opción de forzar el tercero, pero una secuencia de tiros libres fallados (entre ellos Davor Kus, que tenía un 97% durante la temporada) y una canasta de Pete Mickeal lo impidió. En la 2008/09, con Aíto García Reneses ya al mando, el Unicaja cayó 2-1 ante el Barcelona en un partido recordado en la prórroga del tercero en el Palau. Boni Ndong tuvo un tiro al que renunció claro para haber ganado en tiempo reglamentario y el lanzamiento posterior de Omar Cook no entró. En la prórroga ya no hubo opción. En la 2009/10, un 3-0 (se recuperó el formato de cinco partidos en semifinales) ante el Barcelona después de haberle birlado con factor cancha adverso en cuartos al Valencia el pase (canasta recordada en el último segundo de Zabian Dowdell para el 0-1).

Llegó después una época ominosa de tres años, con dos ausencias y unos cuartos antes de la etapa Joan Plaza. En 2013/14, semifinales ante el Real Madrid con un 3-1 adverso tras ser muy competitivos y haber tumbado antes al Gran Canaria. En la 2014/15, la mejor temporada regular en los últimos 15 años hasta la actual, se perdió 3-2 con el Barcelona tras forzar el quinto partido en una serie muy competitiva y con su dosis de polémica final. Desde entonces, sólo dos presencias más en semifinales de ACB. La 2016/17, cuando se perdió 3-0 ante el Real Madrid tras haber superado 2-1 al Tenerife y después de haber ganado la Eurocup, y la del año pasado, tras levantar un 0-2 al Tenerife con factor cancha adverso y caer 3-1 contra el Barça tras competir muy bien y venir a Málaga con 1-1.

Es la siguiente frontera del Unicaja, volver a una final de ACB 18 años después y después de siete semifinales consecutivas perdidas.