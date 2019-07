Lessort, envuelto en el traspaso de Jimmy Butler a Miami Heat

La agencia libre de la NBA de este verano de 2019 está siendo una de las más alocadas e importantes de los últimos años. El traspaso de Anthony Davis a los Lakers, Kevin Durant y Kyrie Irving a los Nets, D'Angelo Russell a los Warriors o el bombazo de Kawhi Leonard y Paul George a los Clippers son algunos de los cientos de movimientos realizados con más de 3.000 millones de dólares comprometidos a lo largo de la semana. Y de entre ellos no pasa desapercibido el adiós de Jimmy Butler a los Philadelphia 76ers para firmar por Miami Heat, una operación gigantesca en la que se ve envuelto el ya ex Unicaja Mathias Lessort.

Aunque se habló de su continuidad en los Sixers o de una posible marcha a los Rockets, la decisión final de Butler en esta agencia libre fue la de firmar por Miami. Ocurre que la franquicia de Florida no tenía espacio salarial suficiente, por lo que la fórmula escogida fue la conocida como sign and trade: el jugador firma un contrato (nada menos que 142 millones en cuatro temporadas) con su equipo, Philadelphia, y luego es traspasado a su franquicia de destino. Parece sencillo, pero lo cierto es que la situación salarial de Miami era tan compleja que ha sido necesaria una obra de ingeniería económica, dentro de las estrictas normas de la NBA, para que esto se produjese.

Hasta cuatro equipos han intervenido en el traspaso para que todas las cuentas cuadren y todos queden satisfechos con lo recibido. Y ahí es donde entra el pívot francés, cuyos derechos de Draft han sido enviados desde Philadelphia 76ers a Los Angeles Clippers, que a su vez reciben una primera ronda de Miami Heat a cambio de dinero en efectivo. Es solo una pequeña parte de un movimiento que también incluye a Portland Trail Blazers y seis jugadores, uno de ellos Lessort, este de manera indirecta.

Mathias Lessort fue elegido en el Draft de 2016 por los Sixers en el puesto 50, cuando el pívot tenía 20 años. Ocurre que aunque no fue llamado entonces para jugar en la NBA, el equipo de Philadelphia conservaba sus derechos mientras continuaba su carrera por Europa. Ahora son los Heat quienes tienen en su mano la posibilidad de firmar o no al jugador, en estos momentos libre tras no hacerse efectivo su segundo año de contrato con el Unicaja.

Todos los detalles del traspaso de Butler a Miami, en el que se ve relacionado Mathias Lessort, los resumía gráficamente el periodista español de NBA, residente en California, Alberto de Roa: