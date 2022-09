López Nieto hace balance a una semana de comenzar la temporada

Antonio López Nieto atendió a los medios tras la presentación de la campaña "Nuestra provincia juega" e hizo balance de lo que va de pretemporada, además de ofrecer su visión del curso que arranca con la Ronda de Clasificación de la BCL en apenas una semana, entre otros temas.

"Todos los que nos sentimos del Unicaja quieren llenar esto, hacerlo un fortín e intentar que no se nos escape. Está hecha la plantilla, el equipo está haciéndose. Afortunadamente, tenemos dos magníficos jugadores en el Eurobásket como son Darío y Alberto que van a llegar para saludar a los compañeros y saltar a la pista. Como máximo harán dos entrenamientos y no van a poder jugar ningún partido, van a entrar directos a la ronda previa de la BCL", explicó. Cabe recordar que Brizuela y Díaz no terminaran su participación con la selección hasta el domingo, ya sea con la final o luchando por el bronce.

Sobre la plantilla, el directivo se mostró optimista con un grupo "de gente experta que no les puede temblar el pulso porque tenemos mucha responsabilidad". Esa presión no la tienen los equipos que visitarán Málaga la próxima semana, pero tampoco lo van a poner fácil. "A priori somos el equipo con mayor potencial, con más posibilidades y todo esto hay que demostrarlo en la pista", apuntaba López Nieto.

También fue prudente con las expectativas de la temporada, aunque dijo que tiene "la sensación de que hemos configurado una plantilla versátil y buena, pero hasta que no empiece a rodar hay que ser prudentes". Por otro lado, comentó que el objetivo no lo marca él, sino "el nombre de la entidad". "Tenemos la obligación de estar en los play offs y en la Copa del Rey, y hacer una buena competición europea", declaró. Como el mismo apuntó, el calendario no es sencillo, pero está confiado en que van a "llegar bien y dar respuestas".

La afluencia de público al Carpena se ha visto mermada desde el inicio de la pandemia y también por el bajo rendimiento de la plantilla la pasada campaña. Sin embargo, López Nieto cree que van a estar "en torno a 5.500 o 5.800 abonados al final de la campaña". Asimismo, explicó que han "vendido una plantilla ilusionante a la gente y han respondido, a pesar de haber suspendido claramente la temporada anterior". Añadió que "el calendario es difícil, pero Ibon me decía que le gustaba, si le gusta a él yo no le voy a poner ningún reparo".

Sobre la labor de Ibon Navarro al frente del banquillo cajista dijo que les dio "las victorias suficientes para alejarnos de la LEB, nos gustó su método de trabajo, trabaja 25 de 24 horas al día, está muy ilusionado". El presidente aclaró que "la plantilla la ha configurado de la mano del director deportivo, Juanma Rodríguez es el máximo responsable, pero ha tomado la opinión del entrenador".

No terminaron ahí las palabras de confianza hacia Navarro, concluyendo con que era su trabajo "ponerla en forma y buscar las formulas para que sea competitiva". Por último, tuvo buenas menciones para Mario Saint-Supéry y Álvaro Mena, de los que comentó que "han demostrado esta pretemporada que en un momento dado se puede echar mano de ellos".

El equipo malagueño afronta este fin de semana la Copa de Andalucía en la Línea de la Concepción, junto a Granada y Betis, en la que será la última prueba de la pretemporada antes de que la campaña de el pistoletazo de salida el viernes 23 con las semifinales de la Ronda de Clasificación de la BCL.