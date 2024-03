López Nieto lamenta la "actitud continua de protesta del Real Madrid"

Antonio Jesús López Nieto habló tras el Unicaja-Real Madrid en SER Málaga. El presidente cajista intentaba ser diplomático. Conoce mejor que nadie lo complicado que es arbitrar un partido así, pero sí apuntaba a algo que es comentado por la generalidad del baloncesto español, cómo protesta el Real Madrid continuamente en todos los partidos.

"No estoy cabreado, tengo que tener serenidad en estos momentos. Hemos jugado un buen partido, de tú a tú al Real Madrid y las circunstancias no nos han favorecido", decía el presidente, que era cuestionado por la falta a Carter en los segundos finales no señalada cuando se atacaba para empatar o ganar: "Yo no voy a realizar ningún análisis arbitral, no es mi misión, lo que sí puedo hablar, son datos comprobables porque yo no voy a entrar si una acción es falta o no, es la actitud continua de protesta que tiene el Real Madrid en la liga española, lo ve todo el mundo, yo no estoy denunciando nada. Las faltas se aciertan o se fallan, pero la actitud de controlar la disciplina con referencia a la independencia arbitral es muy importante. No vamos a hacer ninguna queja, hablaremos con quien tengamos que hablar. No valdrá para nada. Hemos perdido con mucho honor, hemos podido ganar y perder, hemos fallado al final alguna jugada que nos podía haber metido en el partido. Estoy muy orgulloso del equipo, de cómo está, de cómo llegó hasta aquí. Lo único que me molesta es que yo creo que el arbitraje tenía que tener más contundencia con cualquier jugador, técnico o ayudante de cualquier equipo que proteste, al menos tener el mismo rasero".

"El equipo nuestro no muere nunca, hay que matarlo cinco veces. Es fundamental el orgullo de defender la camiseta y un estilo, que es el nuestro. Yo hubiera firmado, creo que cualquiera, llegar a la jornada 25 segundos en la Liga ACB y con cuatro de ventaja al tercero. El otro es el Madrid, un equipo que nos triplica en presupuesto y de un gran potencial en todos los sentidos", ahondaba el presidente cajista.

Preguntado por el partido del otro gran equipo de la ciudad. "Vi el Málaga. Un partido de Primera RFEF, lo importante es ganar. No sé si hubo gol de ellos al final. Si no ha entrado no vale. Parecía el golpe fuerte, ha ido bien lo de Dioni. Necesitaban ganar, a seguir así, sin florituras y a vencer. A ver si ganamos los dos en Granada y Algeciras. A reponernos y a cerrar la pequeña no diría herida, sino decepción de no haber ganado", cerraba López Nieto.