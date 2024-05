López Nieto, reelegido como consejero del Unicaja

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ha sido reelegido como consejero de esta sociedad deportiva, al igual que Marta Bravo, mientras que han sido nombrados nuevos consejeros Adolfo Pedrosa Cruzado y Ana Salinas de Frías y dejará de serlo en breve Rafael Fernández, al acabar su mandato. El patronato de la Fundación Bancaria Unicaja, que preside José Manuel Domínguez, aprobó este jueves estos nombramientos, con fecha de efecto del próximo 9 de junio y por el plazo estatutario de tres años, unas decisiones adoptadas dentro de sus competencias como accionista único de Baloncesto Málaga, S.A.D.

López Nieto llegaba a la presidencia del club en 2021, inmerso en un momento convulso, deportivamente en una situación crítica, al igual que el prestigio de la entidad. Comienzos que no fueron sencillos, pero poco a poco entraría un modelo basado en acercar al club a la ciudad, establecer sinergias con la provincia, reconocer a leyendas, hilado a confiar en Juanma Rodríguez en la parcela deportiva, junto a Ibon Navarro en el banquillo, para llevar al Unicaja hasta una de las etapas de mayor lucidez en su historia, no solo en resultados, con dos títulos en los últimos quince meses (Copa del Rey en Badalona y BCL hace unas semanas en Belgrado) sino esa armonía que se respira en la ciudad, de ilusión, con un Carpena que se ha quedado pequeño y una ACB con la que ahora se sueña.

Y de un futuro igual de prometedor, dentro de la dificultad de mantener un liderato de ACB o el sumar otro título europeo. "Confío en el trabajo de Antonio y Juanma para que se queden el máximo número de jugadores posibles. Puede haber cambios, unos por deseo y otros por obligación, pero esto tiene recorrido. Ojalá este equipo se convirtiese en leyenda y ojalá se recuerde ese Unicaja de 2023 en adelante... El club está por encima de las personas, la parte más importante se ha hecho, el tren está encima de las vías y ya anda. Si la pelotita entra y tú no trabajas para aprovecharlo eso se pasa y no has movido el molino. Empezando por Carlos y Berni, cuando Antonio los mete en el organigrama lo primero que hacemos es que vayan a hablar con los jugadores para explicar los valores del equipo. De lo primero que detectas cuando llegas a Málaga es que el primer equipo y Los Guindos ni se miran, que están de espaldas, ahora es mucho más fluido el contacto. Entrenadores vienen a ver al equipo entrenar, jugadores del primer equipo van al femenino o al EBA. El club se ha abierto mucho, pero si pasa la ola y el molino no está preparado no se mueve", reflexionaba hace unas semanas Ibon Navarro. Proyecto malagueño donde resaltan esos tres rostros.

Por otra parte, López Nieto sale del Patronato de la Fundación Unicaja. Esta decisión no tiene efecto en la gestión del club de baloncesto. También sale de la Fundación Tomás Cano Rodrigo. El patronato ha nombrado como nuevos patronos al empresario del sector cárnico Federico Beltrán Galindo, a propuesta de la Junta de Andalucía (del grupo de entidades representativas de intereses colectivos), y a Adolfo Pedrosa Cruzado, por iniciativa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la fundación y por el grupo de personas con conocimientos y experiencia específica financiera. También al abogado Antonio Manuel Rando Ortiz, a propuesta de la Diputación Provincial de Málaga, entidad cofundadora de Unicaja.