Lucas Muñoz, el tercero en debutar esta temporada con el Unicaja

Primero fue Pablo Sánchez, después Morgan Stilma, y esta vez fue turno para Lucas Muñoz. A falta de 51 segundos para el final del choque ante el Obradoiro, bajo el vivo aplauso de la grada, apareció sobre el parqué del Martín Carpena el base de 18 años recién cumplidos para convertirse en el tercer canterano que debuta esta temporada bajo la batuta de Luis Casimiro.

La ausencia de un equipo asociado en categorías superiores no ha impedido que Los Guindos aporte nombres a la primera plantilla. No han dado un respiro las lesiones en toda la temporada, esta vez se jugó con un único base puro, y al técnico cajista tampoco le tembló el pulso para llamar a jóvenes para aportar. Como tampoco le tembló a Lucas Muñoz, que en ese minuto en pista sacó una falta y pudo anotar, con dos tiros libres limpios, los que son sus primeros puntos en ACB.

No en vano, quien debuta en Liga Endesa es el capitán del Júnior cajista que compite en Liga EBA. Lucas Muñoz Lucena (2001), nacido en La Rambla de Córdoba, cumple su quinta temporada en la disciplina malagueña y ya tuvo minutos esta pretemporada en el Torneo Costa del Sol durante la ventana de internacionales, cuando hasta siete canteranos completaron el equipo.

El base llegó en edad infantil tras empezar a jugar en La Rambla y el Colegio Virgen del Carmen, en su localidad natal. Con el mote de Lupas Muñoz –así se denomina él mismo en redes sociales– por las gafas que utilizaba para jugar, despuntó en la Minicopa de 2015 donde el Unicaja fue subcampeón ante el Real Madrid. Y de él y sus maneras, en el día de su debut, habló Luis Casimiro, quien aseguró que le hubiera gustado darle un mayor papel de no ser por la marcha del partido. "No lo quería cargar de responsabilidad, su papel ha sido testimonial pero ojalá hubiera sido más", decía el técnico en rueda de prensa.

No obstante, Casimiro aprecia sobre todo de él su función en los entrenamientos: "Nos ha ayudado mucho durante la semana, ha sido uno más y queríamos que interviniese. Ha sido una semana de mucha carga, de mucha intensidad, y él nos ha ayudado a llevarla. Y lo ha hecho con mucho esfuerzo, intensidad y calidad. No he echado nunca en falta calidad cuando ha estado Lucas y se ha ganado la posibilidad de jugar".