Después del intenso partido entre el Unicaja y el Real Betis, Luis Casimiro compareció ante los medios de comunicación para hacer su particular análisis del encuentro: "Partido ofensivo de ambos equipos, con mucho acierto sobre todo el Betis en el primer tiempo, donde no estuvimos bien en defensa. Mejoramos en el segundo, pero ellos tuvieron acierto, no es la tónica de algunos de sus jugadores. Tuvimos mucho mérito a la hora de volver el partido contra reloj. Y en la última jugada tuvimos una desgracia cuando había un tiro con un jugador nuestro solo. Un partido dirigido hacia el ataque cuando debíamos defender algo más”.

Huye de comparaciones con el partido anterior: “No tiene nada que ver un partido con el otro. Tenemos que pensar que el factor Carpena no nos da nada hoy día porque las canchas están vacías. Tenemos que dar una vuelta a nuestra concentración, a nuestra previa al partido, para estar enchufados y estar mejor que en los últimos partidos”.

De los altibajos Casimiro contó esto: “La tónica es porque hemos ido detrás y no hemos sabido defender bien. Cuando lo hicimos fuimos más regulares, como en el segundo tiempo. En la prórroga pudimos ganar. No tiene mayor explicación. Hay que analizar las cosas que podemos mejorar y que el rival juega y te condiciona”.

Acerca de la Copa del Rey, fue claro: “¡Cómo no me va a preocupar no ganar partidos! Sobre todo si estos te dan el pase a la Copa del Rey. Disgustado por no conseguirlo pero tenemos dos citas por delante y tenemos que conseguirlo. Llevamos dos partidos muy seguidos y con viaje incluido, tenemos tiempo ahora para recuperar”.

En cuanto a nombres propios, salieron dos. Uno fue el de Jaime Fernández. El otro, Nzosa: “Jaime cuantos más minutos vaya sumando y estando bien, volverá a ser Jaime de siempre. Estuvo muy bien y nos condujo ahí . Estuvo bien cuando le hicieron el dos contra uno de pasarla a un compañero. Buena noticia que vuelva a ser el mismo. ¿Nzosa? No vi la posibilidad de que participase, no le pasa nada. Fue decisión mía”. Remató el entrenador del Unicaja.