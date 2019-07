Nedovic se enteró por Twitter de su descarte con Serbia

En la lista que ofreció este lunes Sasha Djordjevic de Serbia para el Mundial de China, de 18 jugadores, había dos jugadores del Unicaja, Dragan Milosavljevic y Aleksa Avramovic y otros dos ex cajistas como Dejan Todorovic y Ognjen Kuzmic. Pero faltaba otro, querido en Málaga, Nemanja Nedovic.

Nedovic y Kalinic eran las ausencias más llamativas en la tremenda selección de Serbia, vigente subcampeona olímpica, mundial y europea. Y el propio escolta del Armani Milano explicaba cómo se había enterado de su descarte, en una situación poco edificante.

"Estoy decepcionado pero no sorprendido. Me he encontrado con injusticias tantas veces y siempre salí más fuerte de todo, así será también esta vez. Lo primero de todo, me enteré por Twitter de la lista de la selección, así fue. Seré el fan número uno de nuestro equipo en el Campeonato del Mundo de China, así como en el resto de competiciones venideras. La motivación para continuar trabajando para progresar nunca fue tan grande", decía Nedovic, que tiene contrato en vigor con el Armani Milan, del que se hará cargo Ettore Messina desde la campaña entrante.

No ha sido una buena temporada para Nedovic tras su salida del Unicaja. No jugó ni final de Copa ni de Liga en Italia y no se metió en el Top 8 de la Euroliga, a pesar de que el cuadro milanés tiene, de largo, el mayor presupuesto de Italia. Precisamente los dos jugadores del Unicaja, Milosavljevic y Avramovic, son jugadores que pueden desenvolverse en la posición de Nedovic.