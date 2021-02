Nedovic, Lima... Los ex se indignan con el arbitraje contra el Unicaja

Nemanja Nedovic padeció en sus carnes con la camiseta del Unicaja los rigores de los arbitrajes en Copa del Rey contra los grandes. En otro partido enorme en los cuartos de final de la Copa de Gran Canaria en 2018 ante el Real Madrid, un claro manotazo de Campazzo acabó de decantar el duelo. Como pasó con Abromaitis y el agarrón no pitado de Davies.

Desde Atenas, el serbio seguía el partido. "La misma mierda de siempre... Aunque qué manera de luchar", escribía el ahora jugador del Panathinaikos, que suele mandar guiños de vez en cuando al Unicaja. Su equipo ahora está de parón porque ha habido un brote de Covid-19 y ha debido suspender sus dos próximos partidos.

También otro ex cajista, Augusto Lima, se pronunciaba. "Doble técnica y a la cama. Buenas Noches. Mi tweet va en contra a los árbitros, que cada vez pitan peor en cada partido y tengo los santos cojones de poner algo sin ocultarme porque no tengo miedo de la liga y sus árbitros", decía el canterano cajista, ahora en el UCAM Murcia.

