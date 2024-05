Osetkowski, Perry y el agente Ibon Navarro: "Ha hecho un trabajo sensacional"

Dylan Osetkowski y Kendrick Perry, dos pilares de este Unicaja, hablaban del peso de Ibon Navarro en el éxito del conjunto malagueño, recién campeón de la BCL y segundo título de los últimos quince meses. Reflexiones profundas para la competición, minutos después de elevar el título en el Belgrado Arena. Palabras del MVP Kendrick Perry, interesante cada vez que toma la palabra, pensativo y rendido al preparador vitoriano. "Tengo que agradecerle a mi entrenador, Ibon Navarro, toda su ayuda en este aspecto y porque siempre me dice 'diviértete' y es verdad, cuando no me divierto no soy yo mismo y lo noto. Y con este equipo es realmente divertido jugar, lo pasamos en grande". Encontrar ese canal para que el mensaje llegue. Muy asociado al discurso de Ibon, que cuenta con una admiración máxima por parte de la plantilla. "Nuestro entrenador ha creado un gran grupo, estamos todos en la misma página y él es capaz de manejar nuestro talento, distribuir los minutos de juego, hacernos jugar de esta manera siendo nosotros mismos. Ha hecho un trabajo sensacional", reconocía Osetkowski.

"Hemos aprendido mucho de los errores del año pasado y trabajado cada día para poder volver a estar aquí y creo sinceramente que hemos realizado un trabajo estupendo. El año pasado ganamos la Copa del Rey, este año acabamos de ganar la Final Four de la Champions League y queremos más, queremos llegar hasta el final. Esa es nuestra meta y para eso trabajamos. Somos un equipo que tiene claras las cosas pero que no mira demasiado lejos, nos centramos en lo que tenemos ahora. Hay que centrarse en el momento. Este título es algo tremendo, consolida y valida el proyecto que empezamos a construir. Sumamos dos títulos en dos años y creo que estamos en la senda correcta. Nos quedan cosas para mejorar y crecer, siempre digo que el trabajo no está acabado, pero en esta ocasión, con este título, sí lo está: somos campeones, toca celebrar", expresaba Perry, de los que mejor representa esa identidad recuperada en este Unicaja, uno de los muchos líderes dentro de ese vestuario. "En lo personal creo que todo viene de la confianza que tengo y que recibo, se trata de no pensar demasiado ni ponerse excesiva presión. Es algo que he aprendido con el tiempo y me da resultados ya que antes puede que me obsesionara e intentara llevarlo todo al límite y me di cuenta de que no funcionaba y jugaba en mi contra esa obsesión por ganar", hablaba de su aprendizaje. Salió cara en Belgrado tras la decepción de la temporada pasada ante el Bonn.

"Conseguir este título y hacer historia añadiendo nuestro nombre a la lista de campeones es algo tremendo. Hemos logrado algo que nunca antes se había conseguido y es realmente especial. Es mi tercer trofeo en tres años (fue campeón con el Asvel en Francia en 2022) y al final del día todo lo que importa es ganar. La temporada tiene muchos altibajos pero conseguir ser campeón… es un sentimiento que no se puede describir. Tres títulos seguidos para mí… es increíble", feliz Osetkowski, que copia esa frase conocida de Perry. "Todavía nos queda trabajo por delante, pero nuestra primera meta ya está lograda". La próxima meta puede ser la ACB.