Peñarroya: "Ojalá nos podamos ver de nuevo en Badalona"

Tiene un valor inmenso lo que ha logrado Baskonia esta noche en el Carpena, salir de ese enredo en la segunda parte, donde nadie ha salido en el Palacio esta temporada. Se mostraba muy satisfecho Joan Peñarroya tras el partido. "Un partido en el que podemos sacar varias lecturas. Hemos sacado un momento de orgullo que no era fácil. Pocos equipos nos han sacado de la pista como lo ha hecho Unicaja. Lo fácil, después de jugar en Kaunas y que te exige tanto en lo físico, que el equipo haya entrado con el esfuerzo al mismo nivel. Antes de la prórroga regalamos ese triple de Kalinoski, aun sabiendo que era una opción. Un partido de mucho merito ante uno de los equipos más exigentes a nivel de intensidad y energía. Por ganar hoy no significa que hemos jugado bien, y en Kaunas mal. Las jugadas que fallamos allí no era más difíciles que las que hemos metido. Le doy mucho valor a que hemos estado muy sólido en defensa. Hemos ganado en rebote en la segunda parte, son cosas que te hacen competir. Me gustaría destacar a Dani Díez, con cero puntos, pero ocho rebotes".

"Ojalá que esto se vea en la Copa porque significa que estaremos en la final los dos. Ni hoy qué bien ni otros días que hemos perdido qué mal. Jugamos contra rivales muy buenos. Hoy nos viene muy bien la victoria, la verdad, para saber quiénes somos. En el descanso estaba enfadado por cómo estábamos jugando, y al final del partido le he dicho a las hicos que si hubiésemos perdido, nos vamos con la cabeza por lo bien que hemos competido en esos momentos finales en una pista tan complicadísima como es esta. El partido de hoy no lo habíamos preparado prácticamente, sin entrenar, y tenemos que utilizar los partidos para seguir creciendo. Nos vendrán bien las próximas semanas", explicaba un Peñarroya orgulloso con su equipo