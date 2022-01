Pepe Sánchez vuelve a jugar y hace magia con 44 años

Juan Ignacio Sánchez Brown, el base junto a Carlos Cabezas del mejor Unicaja de la historia, tiene 44 años y en su Bahía Blanca natal compatibiliza la gestión del club Bahía Básket con proyectos empresariales personales, siempre con la pelota naranja como base, como recordaba en una reciente entrevista en este periódico con motivo de la retirada de la camiseta de Cabezas.

Pepe había jugado su último partido como profesional en 2013. Casi nueve años después, se vistió de nuevo para una "función única", como decía tras el partido. Los problemas con el Covid de su equipo propiciaron que hubiera escasez de jugadores y decidió dar el paso de vestirse y echar una mano a sus compañeros para ganar el partido en la prórroga ante Gimnasia (91-87) de la Liga Argentina.

En 29 minutos en pista, Pepe firmó nada menos que 12 puntos (2/3 en tiros de dos, 2/8 en triples y 2/2 en libres), con ocho rebotes, ocho asistencias y dos robos para 17 de valoración. Alguna canasta inverosímil y pases de fantasía marca de la casa aderezaron un regreso con un final feliz.

"Ayer estaba en la playa tomando el sol y hoy estaba jugando el partido, ni yo sé qué pasó. Estábamos recontracortos de chicos y cuando volví a casa mi mujer y mi hijo me decían "jugá vos, jugá vos". Yo le había prometido a mi hijo que jugaría alguna vez, él no me había visto jugar. Cumplí con la promesa y de paso me lo pasé muy bien. Fue un placer jugar contra los chicos de Gimnasia, compitieron excepcionalmente y ganamos nosotros, pero podía haber ganado cualquiera. Fue un partidazo, hermoso. Nunca me lo había imaginado volver a una cancha, pero nueve años después aquí estamos. No hay otra función, fue función única", explicaba el base argentino, cuyo regreso generó mucha expectación en Argentina. No en vano, es miembro de la Generación Dorada, que conquistó el oro olímpico en Atenas y fue subcampeona del mundo.

Aquí, algunas de los pases y canastas con las que el mago de Bahía Blanca deleitó.

