Pruebas negativas y el Unicaja jugará el lunes en Badalona

Así el equipo puede volver a la actividad deportiva, y mañana domingo hará una sesión de entrenamientos a las 10:45 de la mañana y por la tarde, viajará en el avión directo a Barcelona para disputar, el lunes a las 20:30 horas, el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa en la cancha del Joventut de Badalona.

Una buena nueva, en estos momentos complicados, ya que no ha sido el Unicaja el único equipo afectado. Los positivos han vuelto a aparecer en más equipos. Los duelos entre el Monbus Obradoiro y el Fuenlabrada, que debía jugarse este sábado a las 18:00 horas, y el Iberostar Tenerife-Casademont Zaragoza, este domingo al mediodía, también han sido aplazados debido a la detección de positivos por COVID-19. Puede sorprender este aumento de positivos después de una pretemporada con menos sobresaltos. Hay diversas teorías cuando se cuestiona a las personas responsables, desde que cambia la sensibilidad de los test que se realizan según el laboratorio a que ciertamente se nota también el aumento general de casos en todo el país.

Lo cierto es que aún hay cierto margen en la primera jornada para rectificar, pero cuando la temporada entre en ebullición, con competiciones europeas por medio, va a ser complicado encontrar fechas en el calendario para que los torneos se desarrollen con cierta normalidad, aunque tanto la ACB como la Eurocup y la Euroliga han previsto situaciones distintas. Pero, conforme se vayan cruzando equipos, lo lógico es que surjan más complicaciones.

Y es que no sólo son los miembros del equipo per se, sino también las personas convivientes o con las que puedan tener contacto frecuente. Parece la burbuja, tipo final de ACB o la actual de la NBA, el medio más seguro para que puedan desarrollarse las competiciones, pero para ello habría que moldear un calendario distinto, más allá de un esfuerzo económico y personal de los jugadores y las personas de cada club que no es sencillo. De momento, el Unicaja tiene vía libre para comenzar la competición.