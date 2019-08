Andalucía es el principal caladero del Unicaja, por Los Guindos han pasado jugadores de todas las provincias andaluzas en los últimos años. Para la temporada inminente se ha pescado también fuera de España, pero se sigue mirando a jugadores que destacan en las proximidades. Y uno de los que se incorpora es el base cordobés Rafa Santos, que ha sido internacional sub 16 y que con 15 años ya debutó en Liga EBA siendo cadete.

Fue precisamente Jesús Lázaro, que vuelve a la entidad para dirigir a un junior de primer año de nueva creación y ser el responsable de tecnificación individual de los escalafones inferiores, quien le dio la alternativa en EBA a Rafa Santos, que se integra en el Unicaja. "Es un orgullo para un club de cantera proyectar jugadores al máximo nivel. Rafael Santos Jiménez formara parte del equipo júnior de Unicaja la próxima temporada. Jugador formado desde nuestra escuela deportiva de Vistaalegre con Simón Calvo y pasando por todas las categorías federadas de nuestro club (de mini a sénior). Y este año llegando a jugar con nuestro equipo de Liga EBA y debutando con la selección española cadete en un torneo en Francia. Rafa es un jugador especial, es talentoso, trabajador, humilde y buen niño. Rafa, te deseamos todo lo mejor porque se lo merece", decía el Cordobásket en una nota.

El propio Lázaro hablaba meses atrás en la prensa de Córdoba sobre las cualidades del base después de su debut en EBA. "Es un jugador con talento para jugar a baloncesto. No tiene un físico prodigioso, cosa que puede ganar con el tiempo, pero precisamente eso le ha ayudado a optimizar sus cualidades técnicas por encima de la media”, decía el que fuera también canterano de Los Guindos.

El Unicaja ha aumentado su apuesta en personal para trabajar y formar jugadores esta temporada, con las llegadas de Antonio Herrera y Jesús Lázaro. Rafa Santos ha coincidido en la sub 16 con Pablo León y Pablo Tamba, aunque él no estuvo en el Europeo sub 16 reciente en el que España se alzó con el oro, Jugó en nueve partidos de la Liga EBA y destacó en el Campeonato de Andalucía cadete, en el que jugó justamente ante el Unicaja e hizo 23 puntos y robó nueve balones.