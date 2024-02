Selección española de baloncesto: Lista de Sergio Scariolo para el Preeuropeo el próximo martes

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, y Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, anunciarán la lista de jugadores convocados para disputar este mes de febrero la primera Ventana de Clasificación para el Eurobasket 2025. El acto tendrá lugar en MadridLab, laboratorio y sede de Moderna España. España jugará partidos de clasificación ante Letonia, en Zaragoza, y Bélgica. Es una ventana de partidos exigente porque los letones vienen con el grueso de jugadores que derrotó a España en el Mundial y que asombró con su juego y los belgas son un equipo competitivo. Aunque es cierto que la clasificación es sencilla porque entran tres de los cuatro equipos del grupo.

Scariolo regresó esta semana de Estados Unidos, donde ha estado viendo baloncesto y también visitando a los jugadores españoles que juegan en la NBA y NCAA. Además, ha contemplado sesiones de trabajo de diversos entrenadores, previamente lo hizo con Zeljko Obradovic en Europa, en el constante reciclaje de los técnicos. Después de dejar su cargo en la Virtus de Bolonia al comenzar la temporada y, pese a sonar de manera constante en cada cambio de entrenador en Euroliga, el seleccionador nacional de momento está en exclusiva en ese cargo y con Marbella como base de operaciones. Estuvo en Navidad en el partido ante el Barcelona y en el Carpena y lo hará también en la Copa del Rey.

Antes de la Copa, una vez pase la última jornada de Liga, Scariolo ofrecerá la lista de convocados para los partidos, entre los que previsiblemente estará Alberto Díaz como uno de los jugadores importantes. En la preselección figuraban también Yankuba Sima y Jonathan Barreiro, que sale de una lesión y reaparecerá este sábado en Galicia ante el Obradoiro. Al no haber Euroliga estas dos semanas de Copa y ventana después del pacto al que se llegara con la FIBA para no solapar las dos competiciones existe la posibilidad de que vayan jugadores de Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia, que no habían ido desde que en 2017 se instauraran las ventanas. Se determinará en función del estado físico de los jugadores.