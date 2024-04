Stepháne Risacher, sobre Zaccharie: "El baloncesto es nuestra historia de vida"

El malagueño Zaccharie Risacher apunta a número uno del draft de la NBA. Esta semana se jugó la final de la Eurocup, a la que llegó su equipo, el Bourg, que cayó ante el París, que obtiene el título y el billete para la Euroliga. Con 19 años recién cumplidos, Zaccharie fue elegido mejor joven de la competición. Le ha costado algo más brillar en los play off, pero su temporada ha sido excelente para su edad. Le contempla su padre, Stéphane (52 años). Fue miembro del mejor Unicaja de la historia, el que ganó Copa y Liga y se asentó en la Euroliga. Es por ello que Zaccharie nació en Málaga.

Stéphane participó en Bourg en un clínic en el que participaron también otras leyendas del baloncesto francés, Antoine Rigaudeau, Frédéric Weis, también cajista durante cuatro temporadas, y Laurent Foirest, todos subcampeones olímpicos en Sidney'00. Y el orgulloso papá estaba encantado de charlar sobre el éxito de su hijo en la web de la Eurocup. "Está jugando bien y teniendo tiempo de juego. Ha tenido algunos momentos muy buenos y otros difíciles. Pero en general, si miras su temporada desde que comenzó en septiembre, estoy muy orgulloso de él", decía Stepháne, que fue compañero de equipo de Frédéric Fauthoux, ahora técnico del Bourg, en el Pau-Orthez a finales de los años 1990. "Necesitaba jugar y aprovechar al máximo su talento. Vino aquí para hacer eso y trabajar con Freddy [Fauthoux]. Creo que era la persona adecuada para ayudarlo a adaptarse al mundo del baloncesto profesional. Todo va bien", aseguró.

“Definitely, Zaccharie is a strong person 💪” We spoke to Stephane Risacher, French basketball LEGEND and Silver medalist at 2000 Olympics in Sydney with French National Team 👏 on Finals Day as he gave his thoughts on his son and the pressures he is going through.… pic.twitter.com/0A72F2ZJgP