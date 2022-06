Tobey y Labeyrie, en el mercado

Los jugadores interiores son un caballo de batalla en las últimas temporadas en el Unicaja. Habrá no menos de tres fichajes en ese sector del juego, es posible que hasta cinco si finalmente Abromaitis no siguiera y Nzosa se marcha a la NBA. Hay menos variedad de jugadores grandes en el mercado y en el club se tiene claro que hay que acertar porque es una zona que ha sido un agujero negro en los últimos años.

Ya se conoció que Augusto Lima sale del UCAM Murcia, pero su futuro no está en Málaga. También hay salidas en el Valencia Básket. Á Punt Sports informaba de que no continuarán en el equipo taronja Mike Tobey y Labeyrie. Ambos jugadores tienen sueldos vigentes inaccesibles para el Unicaja, aunque los dos se han devaluado algo porque han tenido distintos problemas físicos y tampoco la temporada valenciana ha sido óptima. La eliminación en las semifinales de la Eurocup y en los cuartos de final de la Liga Endesa propiciará que haya cambios en el club valenciano.

Labeyrie tenía estipulado en su contrato un año más opcional, aunque finalmente el club no lo ha activado. Tobey, jugador con pasaporte esloveno que no ocupa plaza de extracomunitario, tenía esta temporada un sueldo bastante elevado. No ha habido proposición para continuar. Ha tenido lesiones que ha ido enlazando.

El Unicaja ha estado apuntando a piezas de alto nivel en estos primeros escarceos del mercado. Si no se van concretando, como hasta ahora ha sucedido, habrá que ir bajando posiciones en la escala de prioridades, dentro de los escenarios diferentes de plantilla que hay. Con la idea clara de que en los interiores no puede haber equivocaciones.