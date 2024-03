Tofas Bursa - Unicaja: La última pregunta (18:00)

El Unicaja afronta un buen test en Bursa, 120 kilómetros al sur de Estambul, ya en Asia, cerca del Mar de Mármara y del Ulu Dag, pico de 2.500 metros y famosa estación de esquí en Turquía. A priori, el Tofas era uno de los equipos favoritos para el título. Los clubes turcos que no son de Euroliga tienen cierta tendencia a la inconsistencia, a veces también por problemas económicos. Este es un buen club, con cierta estabilidad. Tiene en el banquillo a Orhun Ene, un viejo conocido del Unicaja, que se enfrentó en Ciudad Jardín con el Ulker en la primera Euroliga, como jugador, y que fue un solvente base de selección turca. En la última década ha sido, con algún paréntesis, el jefe de Tofas Bursa, una ciudad industrial, la cuarta de Turquía (tres millones de habitantes), a la que el Unicaja llegó ya en la noche turca (dos horas más allí).

Un viaje largo, un buen rival que se está jugando el pase a cuartos con el Cholet (tiene el average ganado) y de fondo ese excitante partido ante el Real Madrid el próximo domingo que puede provocar una humana distracción. Hay un colchón importante de dos victorias de ventaja y, si hubiera que perder el partido, los daños serían bastante menores si es por menos de 19 puntos, la distancia por la que se ganó en el Carpena en un partido de tanteo engañoso porque no se decidió hasta el último cuarto. Antes, el Tofas, sin sus dos jugadores más determinantes, Cassius Winston y Austin Wiley, uno de los mejores pívots de la competición (14.2 puntos, 9.5 rebotes y 2.1 tapones para 21.6 de valoración). Los dos estaban tocados ese día. Pero dieron una impresión de un nivel superior a los rivales de las dos primeras fases para el equipo malagueño. Tiene algún talento turco también pujante, pero el núcleo es americano. Además de los dos citados, O’Brien, Homesley y Denmon más el croata Sakic, viejo conocido de la ACB, conforman el núcleo duro del bloque.

¿Qué Unicaja esperar? El equipo no ha perdido desde la eliminación copera. Sacó dos partidos de ACB que no eran sencillos con autoridad y también se ganó al Strasbourg bien. A veces se pierde la perspectiva por la dimensión que ha alcanzado la obra de Ibon Navarro, pero no es normal ganar por 17, 29 y 11 puntos partidos de ACB y BCL como quien fuma. La reacción al palo ante el Lenovo Tenerife ha sido buena, aunque habrá que medir en situaciones de estrés cómo se vuelve a comportar el equipo. Puede ser ésta la última pregunta del examen del Round of 16 y dejar el partido de la próxima semana ante el Cholet como una anécdota, que no vendría mal para dosificar. Como en cada partido de este Unicaja que ha jugado 37 partidos oficiales y que sólo ha perdido ocho, rozando un impresionante 80% de victorias, números marcianos que, de prolongarse, completarán una temporada de dimensión superior. Mientras tanto, a disfrutar.