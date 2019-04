Luis Casimiro explicaba en estas páginas semanas atrás que en la confección de la plantilla del Unicaja se buscó la complementariedad y de ahí el fichaje de Wiltjer para darles otras características al equipo. Se sostiene en la entidad que un jugador que tira mucho de tres y que refrenda un 50% en esa distancia es tácticamente muy interesante para la apertura de la pista. Pero en la práctica, se admite, desequilibra cuando no está Carlos Suárez. La ausencia del capitán pesa por sus cualidades propias y porque nadie más las tiene en la plantilla. Desde la lectura del juego en ataque para alimentar a Shermadini hasta su defensa y su protección del rebote, verdadero caballo de batalla esta campaña.

Ese agujero lo ha intentado tapar de distintas formas Casimiro. Ha simultaneado a Lessort y Shermadini, pero no ha insistido en esa fórmula demasiado. Los progresos del francés han sido evidentes durante la temporada, pero no tiene un tiro consistente aún. En situaciones concretas ha resultado, pero penaliza mucho cuando no funciona. El parche más empleado ha sido la de Dani Díez, pero no llega el madrileño al nivel de su paisano. Es recurso puntual, pero no vale de solución definitiva aún.

Dejó caer en la previa de Valencia Casimiro que Morgan Stilma podría tener algún minuto más. El canterano lleva toda la temporada trabajando con el primer equipo y hay satisfacción con su evolución. Para la próxima temporada la idea es que salga cedido. Tiene el técnico la convicción de que es jugador de nivel ACB, opinión compartida en la entidad, falta constatar si llega a las cotas que exige en la actualidad el Unicaja. Algo que no es nada sencillo.

Will Thomas es uno de los cuatros más en forma de Europa, pero el destrozo que hizo fue importante. Ha sido una tendencia cuando no ha estado Suárez, que los cuatros rivales se han lucido, también los cincos. Una de las características del capitán también es la lectura defensiva para ayudar tanto a exteriores como interiores.

Y llega este domingo Dominique Sutton, que ya se midió al Unicaja esta temporada con el Rytas en la Eurocup. A mitad de temporada llegó al San Pablo Burgos después de que el Zalgiris se llevara a Deon Thompson. A sus 32 años ha debutado en la Liga Endesa y está teniendo unas cifras muy interesantes. Es un cuatro bajo, de 1.96 metros, pero de ese estilo que tiene cabida en el baloncesto moderno. La intensidad del estadounidense se ha traducido en 14.8 puntos, 7.2 rebotes, 2 asistencias, 1.8 recuperaciones y 17.8 de valoración que ya le han servido para ser el MVP del mes de febrero en la Liga Endesa, galardón que compartió con Giorgi Shermadini tras promediar 27 de valoración. Una prueba más para ese puesto que este año parece maldito.