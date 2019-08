El Unicaja presentó ya a tres de sus seis caras nuevas para esta temporada. A Carlos Suárez, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Dragan Milosavljevic, Rubén Guerrero y Adam Waczysnki se sumaron durante lo que va de verano Josh Adams, Frank Elegar, Melvin Ejim, Aleksa Avramovic, Deon Thompson y Volodymyr Gerun. Los tres últimos ya fueron presentados como nuevos jugadores cajistas, los tres con un mensaje con un denominador en común: la ambición.

Es algo buscado desde la dirección deportiva del Unicaja. Jugadores con hambre que encajaran en la plantilla de Luis Casimiro, capacitado para sacar el máximo potencial de jugadores que aún no han encontrado su techo. Jaime Fernández, hoy a un paso (en firme) del Mundial de China con España, es el mejor de los ejemplos. Su evolución en el último año es indudable y ese debe ser el camino a recorrer por estos jugadores.

La de Avramovic, a sus 24 años, es una carrera de escalones, de paso a paso. Tras tres años excelentes en el Pallacanestro Varese le llega el reto cajista. “Es un gran paso en mi carrera. Queremos continuar en esta dirección. El primer paso fue salir desde Serbia rumbo a Varese. Allí he estado tres años, hice tres años muy buenos y el siguiente paso era algo más grande, como el Unicaja. Es un grande de Europa. Tienen un montón de jugadores que consiguieron una gran mejora aquí. Málaga es un gran club. No hubo duda de firmar aquí”, reflexionaba el serbio durante su presentación a mediados de julio, en la que tampoco se cerraba límites a nivel posicional: “Solía jugar de base, pero en Varese cambié de juego para ser más escolta, más anotador. Puedo jugar de base, de hecho lo hice esta última temporada en varios partidos en Varese cuando nuestro base titular se lesionó. No tengo problemas. Pero he jugado más como dos últimamente”.

Hubo que esperar un mes para escuchar al siguiente, Deon Thompson. Tras probar el parqué del Carpena con su selección, Costa de Marfil, fue presentado como cajista días después. Era difícil tras el serbio, pero el africano pisó fuerte con sus primeras palabras en Málaga. “Yo siempre quiero ganar. Especialmente porque la Copa del Rey es en Málaga y queremos mostrar lo mejor que podamos hacer en casa. Vamos a ser muy competitivos cuando estemos todos juntos, esperamos hacerlo bien en la Eurocup y dar lo máximo para que el equipo recupere su sitio en la Euroliga”.

Listón alto el que tuvo Volodymy Gerun tan solo un día después de la presentación del costamarfileño le tocó a él. Más tímido pero la misma ambición y hambre para el ucraniano. “No va a ser una sorpresa para mí jugar aquí, en ACB. He conseguido muchos retos, los voy a seguir consiguiendo y no me asusta este reto ahora”, lanzaba el pívot ante los medios que, como otros, apuntaba a Unicaja como el siguiente escalón en su trayectoria: “Fue una fácil elección, Unicaja es un gran equipo. Era el siguiente paso para ir evolucionando. Sabía de todas las cosas buenas que tiene Málaga”.