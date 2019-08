Volodymyr Gerun fue presentado esta mañana en las instalaciones del José María Martín Carpena. Otro cajista más que conoce ya la que será su hogareña caldera durante las dos temporadas –más una opcional– que firmó con el Unicaja este verano. El pívot ucraniano, de 2.08 de altura y 25 años, llega para cubrir las carencias del juego interior del equipo con sus centímetros tras su paso por el Cafés Candelas Breogán, descendido esta temporada de ACB.

Junto a él estuvo el director deportivo del club, Manolo Rubia que no quiso pasar por alto la posibilidad de definir al jugador. “Volodymyr ha crecido mucho desde su etapa universitaria, en LEB Plata, con muchos equipos, hasta ahora”, reseñaba el cajista, que apuntaba: “Es un jugador que todos que le conocemos sabemos que su gran arma es su movilidad, da puntos en ataque con rebotes ofensivos y defensivamente es capaz de defender al jugador en el perímetro. Ha ido evolucionando, ha demostrado que cada año es mejor”.

Gerun lleva desde el lunes en Málaga y ya está conociendo “lo que es Málaga, la comida y todo lo que conlleva lo que es la ciudad”. “No va a ser una sorpresa para mí jugar aquí, en ACB. He conseguido muchos retos, los voy a a seguir consiguiendo y no me asusta este reto ahora”, explicaba el ucraniano, tras su periplo en Lugo, que reconocía lo fácil que fue elegir al Unicaja: “Fue una fácil elección, Unicaja es un gran equipo. Era el siguiente paso para ir evolucionando. Sabía de todas las cosas buenas que tiene Málaga”.

El ucraniano pasó hoy las pertinentes pruebas médicas, las mismas que ya completaron ayer Carlos Suárez, Alberto Díaz, Rubén Guerrero o Deon Thompson, que pasó el martes por la misma tesitura que Gerun ante los medios. Aún no ha tenido la oportunidad de hablar con sus compañeros, aunque reconoce que “le han hablado solo cosas buenas” de su entrenador, Luis Casimiro.

De Breogán, con los que descendió esta pasada campaña en su desembarco en la Liga Endesa, el pívot reconoció que los eligió a ellos, entre otras opciones que tenía, pese a “la dificultad que conllevaba, pero iban a luchar”. “Allí iba a tener minutos, más que en otros equipos. Tendría la oportunidad así de poder demostrar que vale para ACB”.

Sobre los retos que afrontará esta temporada, el ucraniano mencionó que su reto es “jugar lo más fuerte que pueda y mejorar cada día”, a nivel individual, en el escalón deportivo iba un paso más: “Tenemos que lograr lo máximo que se pueda lograr. Intentar ganar todo lo que puede ganar para estar lo más alto posible”.

De su estilo de juego, reconoció su positiva “capacidad para rebotear” y su predisposición a seguir haciéndolo esta temporada con Unicaja, que considera que se puede amoldar a eso de “rebotear y correr”. “Tengo que hacer lo que me exija cada partido”, concluía.