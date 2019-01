En sus manos está (20:45)

Revancha rápida tras el rapapolvo del Iberostar. No hay tregua y seguramente sea lo mejor, darle a la piedra del mechero a ver si aparece algo de luz que permita encontrar el interruptor perdido. Hoy no se avanzará a los cuartos de final de la Eurocup, pero se pondrá en chino si se pierde. El Unicaja-Estrella Roja (20:45 horas, Teledeporte) es un partido que en los últimos años ha sido de Euroliga. Cuatro veces se enfrentaron, con sólo una victoria malagueña.

El estado anímico cajista es bajo ahora mismo. El 16 de diciembre le ganaba por derecho al Barcelona en el Carpena y había sensación de plenitud. Apenas tres semanas después hay sensación de desplome. No sólo han sido las derrotas, también el cómo se produjeron ante Baskonia, Valencia y Tenerife. En La Fonteta sí se compitió aunque la sensación de inferioridad física preocupó bastante, pero ni siquiera eso en el Carpena ante vascos y canarios.

Pero los lamentos sirven de poco. Poco más de 48 horas después aparece un señor equipo por el Carpena. Tiene entidad de Euroliga el Estrella Roja, con un proyecto en el que le ha dado las llaves a Milan Tomic en el banquillo. En sus filas, varios jugadores con experiencia ACB que saben lo que es jugar en el Carpena. El base Joe Ragland, el escolta tirador Billy Baron, el experimentado Perperoglou, Marko Keselj... Tiene poderío físico con los africanos Ojo (segundo jugador con mejor valoración por minutos tras Shermadini en la competición) y Faye, la fortaleza del alemán Zirbes... Y pinceladas de talento local como el ala-pívot Borisa Simanic, de 20 años y con condiciones para ser en breve jugador de calibre importante en Euroliga.

No es, no obstante, el rival lo que debe preocupar más al Unicaja, respetando su calidad. La recuperación pasa por mejorar, por recuperar una mínima línea de seguridad. Se ha pasado de manera abrupta del notable al suspenso. Sólo tres partidos, pero la tendencia preocupa. No se puede separar del análisis las lesiones de Suárez y Díaz, pero mientras no se fiche, son los nueve (más Viny, Morgan y Pablo Sánchez) que están sanos los que deben revertir la situación.

La Eurocup, que ilusiona, puede empezar a marcharse hoy si no se gana. Es un partido de máxima trascendencia en el Carpena. Está pachucho el Unicaja, por eso necesita el apoyo y el calor de su gente.