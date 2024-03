Unicaja - Cholet: Trámite antes de la verdad en la BCL (20:30)

Después de un duelo eléctrico ante el Real Madrid que dejó muchos coletazos fuera de la pista, el Unicaja se enfrenta este martes (20:30 horas) al Cholet en el partido que cierra el Round of 16 de la Basketball Champions League. Tras hacer los deberes de manera ejemplar y ser el único equipo que sigue invicto en esta fase de los 16 que continúan en competición, un trámite ante el equipo francés, que aún tiene opciones de pasar si vence en el Carpena. Si gana y no lo hace el Tofas Bursa en Estrasburgo, estará entre los ocho mejores de la competición. Una derrota equivaldría a su eliminación.

Este viernes se celebrará el sorteo y se conocerá al rival en la siguiente instancia de la competición y en dos semanas se empezará a competir por acceder a la Final Four. Es un partido para rodar a jugadores que necesitan más protagonismo, quizá para ver algún minuto al joven Guille del Pino, para competir y seguir en buena senda, pero para poco más. Enfrente hay un equipo de buen nivel, con jugadores experimentados y otros jóvenes que apuntan muy alto, como Tidjane Salaun, proyectado como Top 10 del próximo draft de la NBA. Siempre hay detalles interesantes que ver y jugadores que pueden entrar en el radar en algún momento. Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, ha sido siempre un buen pescador en el mercado francés. Para este partido los galos recuperan a Nick Johnson y Neal Sako, dos jugadores estructurales, que estuvieron ausentes en los dos últimos partidos, aunque perdieron hace un par de semanas a Gerald Ayayi. Los franceses llegan a la cita tras no haber jugado el pasado fin de semana debido a la disputa de las semifinales de la Copa de Francia, en la que no participó tras haber sido eliminado en los octavos de final con anterioridad frente al SIG Strasbourg. Precisamente, fue el duelo contra dicho equipo en la pasada jornada de la BCL, el último que disputó el equipo entrenado por Laurent Vila, con derrota.

El partido, pues, se puede entender como un entrenamiento, aunque siempre con el respeto que exige la competición y un partido oficial con la camiseta del club cajista puesta. Es previsible que no haya una entrada excelente, aunque la realidad es que el Unicaja ha conseguido atraer a un público que se ha fidelizado por el juego que practica el equipo y por todo lo que desprende. Pasar en 48 horas, no obstante, de jugar contra el mejor equipo de Europa a hacerlo contra el Cholet en un partido sin nada trascendente en juego es pasar de 100 a 10, pero seguro que hay detalles por los que merezca la pena acercarse al Carpena y ver jugar a los pupilos de Ibon Navarro. Como se suele recordar, lo que este equipo está haciendo es posible que tarde mucho en verse en Málaga de nuevo, aunque el reto sea que se haga costumbre. Cada cucharada hay que paladearla, aunque se sólo una prueba para la verdad de esta BCL, que arranca en dos semanas con los play off.