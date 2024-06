El Unicaja y la Euroliga: "No nos negamos en un futuro en un panorama ordenado"

El Unicaja y un posible retorno a la Euroliga. Tema candente por excelencia desde el entorno del club, por cierto aire nostálgico, y el crecimiento de un proyecto que instintivamente hace pensar que la BCL se queda corta. Pero se prioriza la salud y viabilidad de la entidad, ahora con una Euroliga marcando unas líneas sorprendentes. Además de incluir a Dubai como un futuro mercado pujante, el asegurar a los 13 clubes con licencia A su participación en Euroliga hasta 2040, medida de la ente europea que ha trascendido en las últimas horas. Lo que le toca al Unicaja es inspeccionar en esa futura fusión de BCL y Eurocup, que ya dejaría una opción tangible de volver a la máxima competición continental. "Cada uno dice una cosa, están negociando, hay un contrato que termina en 2026 y ahí se van a poner las cartas sobra la mesa. La Eurocup le pesa a la Euroliga, que tiene otros parámetros. Hay que racionalizar el mapa del baloncesto, seguimos en la BCL. Prefiero una competición más dinámica, la Eurocup lleva muchos partidos sin jugarte nada para terminar jugando contra otro en la final. Nos permite el desarrollo del equipo en el primer tercio de temporada. Los resultados diferentes entre los que juegan la BCL y la Eurocup en la ACB ahí están. El Bonn ganó la BCL con mucho esfuerzo y el París, que era el Bonn disfrazado, la ganó fácil. El Valencia no hace sólo la competición", explicaba López Nieto en el balance de la temporada, negando cada vez que puede el modelo actual de Euroliga. Motiejunas, CEO de la Euroliga, aseguraba unas semanas que no contempla esa fusión de forma inmediata.

"Vamos a reflexionar desde el futuro. Los aficionados que tenían muchas ganas de ver a la Euroliga. Tengo datos de entradas de 2.500-3.000 personas para ver al Maccabi. Cuando uno come todos los días fuera creo que ya quiere unas patatas fritas y huevos en casa. Crear lo extraordinario como normalidad no es bueno. Veo mucha Euroliga, entiendo que le gusta a la gente. Está financiado por mecenas sin ningún orden económico, mandan 13 y te invitan. Valencia, un equipo que gasta mucho dinero, tiene un proyecto y los señores de la Euroliga han decidido ahora que no juega porque no nos interesa, decidimos los otros. Nosotros aspiramos a jugar la Euroliga en una organización ordenada donde tengas los mismos derechos que los demás. Los derechos son para los 13. Si le digo al aficionado vamos a jugar la Euroliga para quedar al 14 o el 11 y no jugamos la Copa del Rey, porque la manta da para taparte el pie o la cabeza, no jugamos el play off... En la BCL no se gana tan fácil como creéis, cuesta ganar fuera del Carpena, que me lo cuenten en Belgrado el primer tiempo que pasé con Murcia. No nos negamos en un futuro en un panorama ordenado", reflexionaba el presidente del Unicaja.

"Si hay 16 equipos en la Euroliga y estás el 13 y hay descensos pues a la gente le motiva. Hemos conseguido que la gente venga a ver el Unicaja. Hemos llenado con el Zunder Palencia o el Manresa, la gente viene a vernos. Si todo se ordena y la segunda competición da acceso a la Euroliga. ¿Pagaría el abonado cinco veces más el público por la Euroliga en los parámetros que cuesta? Por 50 euros más al año a lo mejor, pero por cinco veces más, no. Tendríamos para formar un equipo que compitiera y que la manta de la Copa y la ACB, que es nuestro principal objetivo porque nuestro patrocinador busca promoción y mantiene puestos de trabajo, cubra. El Baskonia lleva años sin jugar la Copa. Quedamos décimos la Euroliga, sin jugar la Copa y el play off, ¿es un escenario que nos gustaría? A los españoles no Madrid o Barça ya van cortos. 25 o 27 millones de euros sería lo que valdría estar ahí. ¿Estarías dispuesto a pagar cientos de euros más? Si un equipo juega la Liga ABA con un proceso fiscal distinto con 15 millones, no es lo mismo que un equipo con 14 millones con transparencia y rigurosidad y una competición durísima como nosotros. Si metes derechos de TV se lo llevan a otros. Me gustaría, cómo no, jugar la Euroliga. Pero hay que ser realista. Nos ha ido mejor así que sin estar en Euroliga que con estar pensando en ella, que no hemos estado aquí o allí", no se rehúye el debate, pero el Unicaja lo tiene claro.