Final Four de BCL: Murcia y Madrid, opciones desechadas

López Nieto, presidente del Unicaja, pasaba por los micrófonos de Radio Marca Málaga para reflexionar del buen contexto deportivo que se vive, con la Final Four de BCL a la vuelta de la esquina. El mandatario reconoce estar "sorprendido con la designación de Belgrado" como sede, más candente tras los problemas a la hora de viajar. "No sabíamos si iba a ser una una ciudad con un equipo de anfitrión, que en estos momentos creo que es lo más idóneo. Estuvimos en esa reunión (el pasado 29 de febrero en Suiza) y no apareció el nombre de Belgrado, tampoco otras. Insinué, junto a Félix Hernández (presidente del Lenovo Tenerife), que nos agradaría la elección de Murcia, que nos hubiese parecido correcto. Se lo dejamos caer a Patrick Comninos (CEO de la BCL). También la posibilidad de Madrid, indagar la Caja Mágica porque en Madrid estamos los tres españoles. No sé si esto se tenía cerrado por el Hapoel de Jerusalén, que juegan en Belgrado por el tema actual de Israel. Es algo muy complejo y complicado. No sé si es algo económico, pero después del éxito deportivo que fue la de Málaga. Lo lógico hubiese sido Murcia, además habían manifestado su predisposición a jugar allí. Belgrado es una ciudad bonita, vamos a tener a Boza Maljkovic de embajador; pero el desplazamiento es muy complejo".

"Aquí vamos día a día. Y tenemos un partido que no podemos obviar. Jugamos con el Baskonia el domingo. Vamos primeros en la ACB y, aunque no sea un objetivo prioritario, sí es bonito. Si podemos ganar, lo mantendremos, un fruto del trabajo ordenado a cuatro jornadas frente a los transatlánticos. Y luego una semana en Belgrado importante, ilusionante, interesante y fascinante. Lo de llegar líderes o no a Belgrado es una circunstancia añadida, que no vamos a despreciar, pero lo importante es llegar allí bien. Hemos conseguido nuestros objetivos: Copa del Rey gracias a nuestros méritos, play offs de ACB y la Final Four de BCL. A partir de ahí, no se puede hablar de fracaso en ningún momento, sí de decepción. A la Final Four llegan cuatro. Hace tres años, nos dicen de estar séptimos en ACB y estaríamos dando palmas. Estamos en otro escenario", la echaba al suelo López Nieto, que recuerda la dificultad de levantar el título en Belgrado, optimismo que salió mal el año pasado".

"No fue un buen fin de semana, no porque estuviera la barriga llena sino que se pudo indigestar, esa presión por jugar en Málaga. No salieron las cosas. Es lo que tiene el deporte. Nos dan como favoritos, pero quiero quitar esa carga, porque Tenerife y Murcia son dos equipos magníficos y nos pueden ganar perfectamente, igual que nosotros a ellos, pero eso no supone un fracaso. En el deporte, los que estamos mandando, hay que tener una frialdad. Entiendo que los aficionados se puedan ilusionar. No me voy muy lejos. A principio de temporada, sin nuestros pívots, perdemos tres partidos y estábamos en crisis, yo estaba convencido que íbamos a ir para arriba, pero ya la gente empezó a criticar. Dije que tranquilos, que íbamos a acabar arriba, y mira en el sitio que estamos ahora. Generar ese ambiente de duda, con un equipo que ha ganado tantos partidos, creo que había que analizar. Y en Belgrado puede pasar cualquier cosa. Hay que ser moderado. Claro que queremos ganar, pero tener prudencia ante los acontecimiento deportivos, y la histeria es habitual", decía el presidente.

"Hay que utilizar los términos. Decepción todos, el primer el presidente, pero fracaso no. Han empezado la competición 64 y llegan 4. La Eurocup este año la ha ganado el mismo que la BCL, el París con los mismos que el Bonn. Aquí lo pasaron mal y la Eurocup la ha ganado de calle. Lo que no quiero es que se genera una presión de 'si no ganamos, será un fracaso'. En Murcia estarán igual y Tenerife también o en Atenas. De la gloria a la decepción, hay una canasta. Murcia ha crecido mucho, nosotros les ganamos en diciembre, pero es otro equipo, con Todorovic o Radebaugh. Han hecho las cosas muy bien, al igual que el Tenerife. Nos puede ganar cualquiera de los dos. Nos tienen que temer porque somos el líder, nosotros también, pero igual ellos más porque llevamos una trayectoria. Somos los tres equipos más parejos de la competición, en un estatus parecido; luego los Euroliga, que con la manta no llega, y ahí solo llegan Madrid y Barça. El liderato es una cosa accesoria, pero no es el objetivo. Aunque jugáramos un play off, con factor cancha a favor, tanto con Madrid o Barça sería muy complicado. El Madrid tiene una fuerza alrededor muy grande, normal porque es una marca internacional, las televisiones lo quieren, solo hay que ver las tertulias, donde el 80% se le dedica al Madrid, es algo empírico", reflexionaba. "Nuestras armas son las mismas de siempre: trabajo, confianza, grupo, equipo o humildad. El equipo no se va nunca, siempre vuelve, lo da todo y pelea por la camiseta, es lo que quiero. Podemos perder un partido, pero este no hace como el Tofas en Tenerife, que se va. El Unicaja ha demostrado que yendo veinte abajo, 21 en el WiZink, y cuando ya nadie confía en nosotros, ganamos. En Manresa, una pista absolutamente difícil, volvimos, porque haces las cosas bien. Vamos a estar ahí seguro. Ellos están más asustados con nosotros que con nosotros con ellos".