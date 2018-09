Aurioles y Cañete se quedan en Málaga en las ventanas FIBA

Paco Aurioles y Ángel Sánchez-Cañete no acompañarán a Sergio Scariolo en el arranque de la segunda fase de clasificación para el Mundial de China'19, como adelantó As y pudo confirmar este periódico. Ambos, habituales ayudantes del técnico transalpino, no recibieron el permiso del Unicaja, que ya perderá a media plantilla en esta ventana FIBA de septiembre. Está por ver si durante la temporada ocurre lo mismo, aunque el calendario de la ACB y la Eurocup no se solapa con estos encuentros internacionales. Para paliar este contratiempo, el de Brescia estará rodeado de técnicos del organigrama de la FEB.

Aurioles y Cañete estarán junto a Casimiro en el Torneo Costa del Sol, que será en la fecha donde salga alrededor de la mitad del plantel. Existe una alta probabilidad que en la lista que hoy ofrece Scariolo para los encuentros ante Ucrania (14 de septiembre) y Letonia (día 17) aparezcan Alberto Díaz y Jaime Fernández, que tomarán protagonismo ante la ausencia de los NBA y las restricciones con los Euroliga, que sí que no acudirán con el curso en marcha.