Se cumple un año del debut de Fotis Katsikaris al frente del banquillo del Unicaja en un partido oficial. El heleno, que relevaba en el banquillo a Luis Casimiro, tomaba el control del equipo en un derbi andaluz ante el Coosur Real Betis con resultado aciago (78-76). Desde que llegó el entrenador griego, 44 partidos al frente del equipo cajista con un balance negativo: 20-24.

El balance de Katsikaris en este año no es bueno, el equipo mantiene defectos, ciertas carencias, que el técnico no ha logrado subsanar pese a los mimbres que ha tenido en este tiempo. Su primera media temporada se saldó con un balance de 9-13 tras 22 partidos. Cayó a las primeras de cambio en la Copa del Rey pese a una muy buena imagen ante el Barça, se fue del Top 16 de Eurocup tras un triunfo y tres derrotas, y acabó la Liga Endesa undécimo, sin disputar los play off, tras un balance de 8-9.

Este curso el rumbo se mantiene muy parejo aunque se atisba una leve mejoría. Tras 22 partidos su balance este curso es de 11-11, aunque el nivel competitivo de la BCL es inferior al de la Eurocup. En el torneo europeo hubo un par de avisos (4-2) y la Liga Endesa caminan décimos tras 16 partidos con un balance de 7-9, con opciones muy remotas de Copa del Rey. El objetivo este curso no es otro que pelear por el título de Champions.

El balance general, de 20-24, deja a las claras que existe un claro margen de mejora no solo en el juego y consistencia del equipo, sino también en cuanto a su regularidad de resultados. La llegada de Devin Williams debe suponer un salto de nivel en la plantilla cajista.