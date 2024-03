Veljko Mrsic: "El Unicaja fue superior con su juego físico"

Tiene trabajo Veljko Mrsic si Río Breogán quiere quedarse en la ACB. Dentro de la versión roca del Unicaja, el equipo gallego estuvo errático y espeso durante gran parte del partido, quedándose sin opciones de triunfo al final. "El Unicaja fue superior a nosotros, especialmente en el segundo tiempo, donde dominaban rebote y nosotros en ataque no estuvimos al nivel para ganar este partido. Por primera vez, fue donde no creamos buenos tiros, otros días fallamos tiros pero bien creados. Hoy no tomamos buenas decisiones, no movimos bien el balón, menos en los primeros cuatro minutos, donde tuvimos varios tiros abiertos al principio. Luego no fue bien. Estuvimos peleando, cambiando la defensa, por eso estuvimos bien en el rebote ofensivo durante la primera parte, con once. Pero cuando el Unicaja empezó a jugar más físico, atacando el rebote, no pudimos anotar", reconocía el croata.

"No hemos jugado bien. No hemos creado buenos tiros, demasiado juego estático, que no era nuestra idea. Pero jugamos muchas jugadas donde el tiempo se acababa, buscando tiros difíciles en los últimos segundos, incluso pensando en jugar y no sacar nada. Este fue el problema hoy. En Badalona sacamos buenos tiros que fallamos, pero hoy no hemos jugado bien", insistía. También en un intento de ver el vaso medio lleno. "Dejar al Unicaja en 76 puntos está bien, pero tuvimos demasiadas pérdidas, muchos puntos lo aprovecharon en contraataque, y luego rebotes ofensivos en la segunda parte. Si queremos buscar cosas positivas, sí estuvo bien el primer tiempo en lo defensivo, cambiando la defensa; hemos parado su juego, pero no fue suficiente".

"No sé por qué tuvimos tantas pérdidas, no es la primera vez. Cuando el partido se vuelve físico, como hoy, donde ellos apretaron a nuestros bases y escoltas, por ejemplo con Alberto Díaz, su mejor defensor, que estuvo con nuestros escoltas. Han hecho bien. Nos generaron problemas a la hora de recibir el balón; luego con ansiedad, precipitaciones, un poco de todo", ese contexto que pudo pesar. Mrsic hablaba del Rob Gray, que no tuvo impacto en el partido. "Tampoco lo conocemos tanto aún. No hemos querido cambiar nuestro quinteto, donde casi siempre lo empezamos bien. Con él, en el segundo quinteto nos da más sentido en el juego. Hoy, siendo su primer partido en casa, quería demostrar la calidad que tiene y se ha precipitado en los primeros cuatro minutos que ha jugado. Creo que va a aportar y con tiempo se va a poner bien".