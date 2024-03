Xavi Rabaseda, de vuelta a Bilbao tras ser operado en Málaga

El jugador del Surne Bilbao Basket Xavi Rabaseda fue intervenido de urgencia en el Hospital Quirón Málaga por la fractura en la mandíbula que sufrió en el partido de este sábado ante el Unicaja en Málaga. Según ha informado el club vizcaíno, Rabaseda "sufre una fractura del hueso alveolar" y "consecuencia (de ello) se le van a extraer dos piezas dentales".Una vez se confirmó el paso por el quirófano, el alero catalán pasó la noche en el hospital tras la operación, pero pudo desplazarse rumbo a Bilbao con el resto de la expedición una vez recibió el alta después de la cirugía.

"Quería dar las gracias a todos por los mensajes de ánimo recibidos y sobre todo agradecer al doctor y a su equipo de Quirón Salud en Málaga por las facilidades y el trato recibido. De vuelta a Bilbao", decía el jugador a través de las redes sociales.

Rabaseda sufrió un golpe de Kendrick Perry en una entrada a canasta del americano, en la que golpeó con el codo. El propio jugador de Florida le pedía disculpas y se puso en contacto con el campeón del mundo español para interesarse por su estado de salud. También los servicios médicos del Unicaja se pusieron a disposición de la entidad bilbaína y del catalán para dar todas las facilidades posible para que pudiera ser operado y volver con el equipo.

I have reached out to Xavi and wish him a healthy and speedy recovery 🙏🏾 https://t.co/jnkVfqW715