Yannick Nzosa estará el menos dos meses de baja más

Hay algo más de concreción sobre la situación de Yannick Nzosa. El pívot congoleño del Unicaja, cedido en el Coosur Real Betis, no ha podido jugar en toda la pretemporada a las órdenes de Luis Casimiro. Sufre una rotura miofibrilar en los isquiotibiales de su pierna derecha. "Ha podido entrenarse pero no competir y esperemos que se incorpore al equipo lo antes posible aunque la previsión es mínimo de dos meses", decía Berdi Pérez, director deportivo bético, en precisamente la presentación de Nzosa junto a otro ex cajista, Gerun. "Es joven, emergente, como es el caso de Yannick, con toda su esencia aún por sacar y esperemos que lo haga aquí con nosotros", no obstante, confiaba Pérez sobre el joven pívot del Unicaja, que ha sido relevado temporalmente por el griego Giorgios Tsalmpouris.

"Yannick Nzosa se mostró muy "contento" por llegar al Coosur Real Betis: "Desde que conocí la opción, nunca lo dudé. Es una buena oportunidad para crecer como jugador y como persona. Me siento muy bien con el grupo. Las sensaciones son muy buenas. Tenía otras opciones, pero conocía al entrenador. Me hizo debutar en Unicaja y también sabía que aquí puedo crecer. Ya lo hemos visto con jugadores como Porzingis, Satoransky", señaló.