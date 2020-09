Brizuela: "Va a ser un buen test para ver si hemos aprendido de los errores"

Más información Cómo y dónde ver el Unicaja-Herbalife Gran Canaria

Es la segunda temporada de Darío Brizuela en Málaga, pero la primera que empieza desde el principio. Plenamente adaptado al Unicaja y ciudad, el vasco afronta un año importante en su carrera. Dejó un gran partido en Sevilla y le costó más en Murcia, como al equipo. Ahora esperan al Herbalife Gran Canaria. "Es un muy buen partido para nosotros. Lo comentaba Luis antes del entrenamiento, que en lo que fallamos en los partidos contra el Valencia y contra el Murcia es algo que se le da muy bien al Gran Canaria. Sobre todo porque están entrenados por ese entrenador. Va a ser un buen test para ver si hemos aprendido de los errores de aquel torneo y creo que la gente está con ganas de sacar nota", aseguraba el escolta.

"No es un buen test de cara a la temporada porque todos los equipos se guardan cosas y a lo mejor estás muy bien y luego empiezas mal y no es lo mismo. Tenemos que centrarnos en nosotros", continuaba el exterior, que hablaba de las señas de identidad de los de Porfi Fisac: "La transición en defensa y el rebote. Le gusta correr, atacar muy rápido, jugar uno contra uno nada más llegar. Es en lo que fallamos sobre todo el día de Murcia". "Hice un partido en vez de dos. El primero salió regular como a todos y en el segundo estábamos cansados y me salió un partido muy malo. Lo mejor es tomárselo como es, pretemporada. Tengo ganas de hacer un buen partido pero no me voy a estresar por eso", añadía.

Se aplazó la Copa de Andalucía, que se jugará el domingo a las 13:00 horas, por dos positivos en COVID-19. "Nos sorprendió a todos, pero nos tenemos que acostumbrar porque puede pasar. Como están las cosas cualquiera se puede contagiar de cualquier manera aunque tenga precauciones. Aunque un positivo sea falso, no te puedes arriesgar. Hay que acostumbrarse. Espero que no nos toque o poquitas veces y si es que no sea por nuestra culpa, pero sí es raro", explicaba Brizuela.