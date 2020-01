Una broma, un cambio pedido y dos minutos mágicos para Alberto Díaz

Alberto Díaz no fue el que más puntos metió ni el más valorado del Unicaja frente al Morabanc Andorra, pero sí el gran protagonista de una trascendental victoria. El malagueño apareció en mitad de un ambiente enrarecido y reventó el duelo. Ocho puntos seguidos, sólo una canasta de Krampelj en medio de la exhibición del pelirrojo, para decantar la balanza. Lo celebraba enérgicamente el base, como pocas veces se le vio. Se terminó el sonido de viento en el Carpena, que se echó a sus hombros. Terminaría con 11 (3/3 desde el perímetro), todos en el último cuarto, lo que da muestra de su impacto.

Apareció con 61-61 en el marcador, en un encuentro donde el triunfo tenía doble premio, y tuvo dos minutos mágicos. Su secuencia fue la siguiente en esos 120 segundos: defensa sobre Hannah, triple tras pase de Carlos Suárez, otra defensa sobre Hannah y robo de balón, se para en transición y mete otro triple, tiempo muerto, canasta de Krampelj y canasta debajo del aro en saque de fondo tras pase de Suárez. Parcial de 8-2 para poner el 69-63 y alargar el quiebre cajista que venía de más atrás, del 55-61. Luego puso el clavo con otro triple para el 82-68. Imperial el canterano, bien secundado por Rubén Guerrero.

Curiosamente, Alberto había pedido el cambio a Casimiro un poco antes emerger de manera estelar. "El momento brillante de Alberto dio la vuelta, justo cuando me había pedido el cambio un minuto antes. Me dijo dos minutos y me sacas y montó un taco que para qué", decía después el entrenador en rueda de prensa. También desató la broma en el rival, que tuvo un bonito mensaje horas después con el malagueño. Una rivalidad sana, teniendo en cuenta que con la derrota el Andorra quedaba eliminado de la Eurocup. El deporte bien entendido. "Este es un mensaje para Alberto Díaz del Unicaja. Nos vamos. Pillamos un avión. No nos persigas más por favor. Ya vale", publicaba el conjunto andorrano, en un mensaje con gran aceptación en redes en la afición cajista, que valoraba el elegante y humorístico gesto.