Buenos principios

Fotis Katsikaris suele dejar con frecuencia reflexiones interesantes cuando se pone delante de un micrófono. Más allá del habitual discurso de entrenador, el griego acostumbra a decir palabras interesantes que muchas veces quedan engullidas por ruedas de prensa cercanas o superiores a los 10 minutos. Sorprendía el pasado sábado cuando después del triunfo ante el Río Breogán, que hasta su llegada al Carpena sólo era inferior al Real Madrid y el Barça, las buenas sensaciones que le transmite este Unicaja. Son principios, pero, según su punto de vista, muy buenos.

"Lo que más me gusta es el carácter que estamos demostrando cada vez. Puedes jugar mal, pero querer ganar, querer llegar hasta el límite o querer competir hasta el último segundo yo creo que es una de las características como equipo que nos pueden llevar lejos", comenzaba el técnico cajista, que una pregunta después insistía con el techo alto que le ve al equipo malagueño si continúa por este camino: "Era importantísimo de la manera en la que ganamos el partido. Importantísimo. Así cree el grupo en sí mismo, que es la manera de competir. Ya lo dije antes de empezar la liga, quiero que compitamos, que seamos sólidos y competir contra todos y en cualquier pista. Aparte del talento que tenemos, aparte de las carencias, si tenemos ese carácter de luchar hasta el final estoy muy, muy optimista de que vamos a hacer una temporada buena. Muy, muy buena". Podría parecer normal, pero no estila a hablar del futuro Katsikaris.

Hacía referencia el entrenador a la importante metamorfosis que ha sufrido la plantilla de unos meses a aquí. Aunque es cierto que el contexto ayudaba, la temporada anterior el Unicaja pecó de no competir y no acercarse a su límite, más allá de carencias estructurales. La llegada de nuevos fichajes y el cambio de actitud de varios jugadores han hecho de este equipo uno mucho más duro. Se agarra a los partidos y está aprendiendo a sufrir hasta que llega su momento. Lo hizo en la primera jornada frente al Obradoiro, en Murcia en un choque durísimo contra un rival muy físico y ante el Breogán, perdiendo de 15 en el primer cuarto. Hizo pleno de victorias en esos encuentros, algo que no hubiera ocurrido el curso pasado.

Incluso en derrotas como la de Tenerife o frente al Herbalife Gran Canaria estuvo en el choque hasta los minutos finales. Ha cambiado el espíritu y a pesar de no encontrar el flow, básico por las características de las piezas que maneja Katsikaris, el conjunto cajista se mantiene en pie. Tiene paciencia para ir encontrando ese tramo donde fluye. Es lo que le está permitiendo, sin una puesta en escena brillante en el parqué, de estar con un balance positivo, sumando ACB y Basketball Champions League, de 4-2 en seis partidos. Por ahora sólo son principios. Si se convierte en rutina el techo del Unicaja estará muy alto.