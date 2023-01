El ex cajista Michael Eric ficha por el Turk Telekom

El ex cajista Michael Eric volverá a disfrutar del baloncesto en el Turk Telekom. El equipo turco anunció que se hacía con los servicios del pívot, que ya militó en el equipo otomano en la temporada 2020/21. En verano de 2021 fue uno de los pocos fichajes que acometió el equipo malagueño, en una nueva etapa de Juanma Rodríguez al frente de la dirección deportiva, junto a Marco Spissu, que no pasó el reconocimiento médico, y su sustituto Norris Cole.

El jugador nigeriano se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda en enero de 2022, en un encuentro de la BCL entre cajista y el Cluj Napoca. Curiosamente, es la misma lesión que ha dejado fuera de juego a Augusto Lima esta campaña con los malagueños. Los nuevos protocolos para ese tipo de lesiones se sitúan en torno al año, que es lo que ha tardado en reaparecer el pívot y encontrar un nuevo hogar.

Michael Eric yeniden Türk Telekom’da!Geçtiğimiz sezon Unicaja Malaga’da oynayan Michael Eric’i tekrardan mavi beyaz renklerimize bağladık. Welcome back to your family @MEasy_50 pic.twitter.com/vw5uHp9755