Suárez: "Hay que esperar para valorar lo que estamos fichando"

Carlos Suárez visitó el Campus de la Fundación Unicaja este martes. Allí el madrileño se divirtió con los más pequeños, incluso se animó con algunos bailes, y luego ejerció de capitán para romper una lanza a favor de los tres jugadores con los que se reforzó el Unicaja este verano. "Creo que hemos fichado a dos jugadores con proyección y hambre como Gerun y Avramovic y un jugador contrastado en la liga como es Deon Thompson", explicaba el ala-pívot, que era contundente: "Hay que esperar para valorar lo que estamos fichando, la gente está criticando antes de saber como juegan".

Suárez insistía en la idea. "Ahora mismo en las redes sociales se está menospreciando a los jugadores y este [Gerun] es uno de los mejores pívots de la liga. Está claro que ha jugado en Breogán, pero ha sido un jugador muy importante y creo que al final el Unicaja no puede aportar por jugadores como el Barcelona o el Real Madrid por tema presupuestario y tenemos que apostar por este tipo de jugadores. Ya se da que va a salir malo y a mí me parece un grandísimo jugador. Lo digo de verdad, un jugador que ha sido de los máximos reboteadores ofensivos de la liga", decía, mientras ahondaba en el resto: "Deon Thompson está contrastado. Jugó en el Zalgiris, que no es moco de pavo en la Euroliga, y si le fichó Jasikevicius es porque es buen jugador. Avramovic, que le conozco menos, pero por lo que he visto es un jugador con hambre y eléctrico, anotador, tirador...". También habló del intento por Sergio Rodríguez.

Carlos Suárez también trató otros temas:

Cambio en la vía de entrada a la Euroliga

"Al final poco a poco se está cerrando ese tema y nosotros no podemos controlarlo. Tenemos que ir a intentar hacer nuestro trabajo, que es ganar todos los partidos. No nos tenemos que fijar si no nos podemos meter a la Euroliga por la liga doméstica. Tenemos una competición muy bonita que es la Eurocup, que nos ha dado mucho, y vamos a centrarnos en eso, pero sin descuidar la ACB porque nos da semana tras semana momentos mágicos. No hay que menospreciarla, por supuesto. ¿Obliga a elegir? No porque la experiencia nos dice que eso no es bueno. Tenemos que ir a todos los partidos a intentar sacarlos y no vamos a dar prioridad a una competición u otra".

Lo que queda por llegar

"Todavía nos faltan tres jugadores y son buenos fichajes los que hemos hecho. Hay que tener paciencia, ahora mismo se están moviendo los equipos de primer nivel como el Madrid y el Barcelona, que ya tienen prácticamente todo, y ahora le toca a equipos como nosotros. Hay que tener paciencia y a esperar que esos tres fichajes nos den un salto".

Salidas

"El cambio de jugadores espero que sea para bien. Se van algunos que han dado servicios al club a gran nivel durante varios años y espero que los que vengan intenten que consigamos los objetivos que a lo mejor el año pasado no conseguimos".

Anfitriones Copa del Rey

"Sea competitivo y llegue más lejos tanto en la Eurocup como en la Copa del Rey, donde este año somos anfitriones y espero que tengamos más suerte que la última vez que jugamos en casa en 2014. Siempre se va a poner presión en este club, para bien o para mal. Ahora mismo somos el único equipo que está metido. Es muy bonito y ahora todo el mundo quiere que el Unicaja sea campeón, pero lo han conseguido uno o dos en la historia y no es tan fácil. Tenemos que ir paso a paso e intentar meternos por derecho propio en la ACB".

Mercado ACB

"Están en otra liga, el Barcelona ha apostado fuerte, como lo hizo en su momento el Madrid, para cambiar ese ciclo ganador que tiene el Real Madrid. A mí modo de ver el Barcelona tiene la mejor plantilla de Europa. Nunca vamos a decir cuando vengan aquí al Carpena que van a ganar seguro, vamos a ir a competir todos los partidos sea quien sea el rival y eso es lo que tenemos que tener en mente. El Unicaja no es menos que nadie, pero a un partido puede pasar cualquier cosa".

Cambios en la plantilla