Suárez: "Estamos un poquito oxidados, te cuesta todo"

Carlos Suárez volvió a asomarse al balcón de Instagram para charlar un rato con los aficionados sobre cómo vive esta vuelta a los entrenamientos. Un rato entretenido donde el capitán cajista hizo partícipe a varias personas que estaban viendo el directo, como a la malagueña Sole López. "Se está haciendo bastante dura. Estamos un poquito oxidados, pero se echaba de menos el balón y los compañeros", le decía el madrileño a la jugadora del Rincón Fertilidad: "Casi todos hemos perdido peso, masa muscular. Un poco con miedo porque volver a la actividad se va a hacer duro con las lesiones, se va a hacer duro. Se ve un poco la luz al final del túnel. Ahora es extraño porque saludas a los compañeros en la distancia, ha sido distinto. Se echaba en falta estar con ellos, compartimos mucho. Ahora va a ser un poco diferente".

"Esta inactividad se nota bastante. Parece que estás retirado, te cuesta todo, estás pesado. Con ganas de empezar y volver a la normalidad. Es complicado porque hay bastantes restricciones. Con ganas de empezar a competir, se está haciendo bastante duro", ampliaba Suárez, que profundizaba en cómo se sienten los jugadores después de casi dos meses confinados: "Me cuesta moverme, la vuelta a entrenar ha sido dura. Me cuesta un montón moverme como a todos. Dentro de dos o tres semanas espero estar a tope".

El ala-pívot era uno de los que ocupaba la enfermería, aunque esta cuarentena le ha servido para recuperarse y ya está listo. "El dedo muy bien, ya lo tengo perfecto. Un poco amorfo, pero ya puedo tirar. Ningún problema. Esperando empezar esta semana que va a ser atípica porque vamos a empezar a trabajar en pequeños grupos. Se hacía un poco raro el individual", comentaba, mientras hablaba del resto de lesionado: "Excepto Jaime estamos todos bien. Una pena, se ha operado, esperemos que esté en noviembre. Alberto está perfecto y yo muy bien, no me puedo quejar. Dragan no va a estar hasta la temporada que viene, pero ya está prácticamente recuperado. Toupane he leído que va a venir para ver cómo está y veremos lo que opinan".

Se pronunció sobre el regreso de las competiciones. "Sinceramente no porque es complicado con temas de ciudades europeas. Si es complicado que se reanude la ACB, que yo creo que sí, la Eurocup más", decía el capitán, que coincidía con las palabras de Luis Casimiro: "En la Eurocup tengo más dudas al estar tan penalizada la movilidad. Pero si ya es problemático a nivel doméstico encontrar una sede y juntarnos a todos, imagínate a nivel internacional. Luego no sé en qué punto están los demás equipos".