La Copa del Rey siempre genera ilusión más allá de situaciones o dinámicas. Afronta una más el Unicaja, que tiene el ciclópeo de eliminar al Barcelona, el gran favorito del torneo por muchas razones. Mejoró el equipo malagueño desde la llegada de Fotis Katsikaris, que analizaba antes del último entrenamiento en el Carpena cómo ha sido ese crecimiento. "Hace unos días después de un partido, antes de Valencia creo, dije que me preocupaba más mi equipo, cómo puede mejorar la consistencia en el juego, en una línea fuerte de concentración, juntar todas esas cosas en un partido de 40 minutos. Vamos teniendo menos agujeros el equipo en todo este periodo y después del domingo. Veo al equipo muy muy bien, los propios jugadores entienden lo que tienen que hacer, cuales son los problemas. Hemos entrenado muy bien estos días. El equipo está muy bien", explicaba.

No se le atisban puntos débiles al Barça, una plantilla construida para ganar. "Jugamos contra un equipo muy bien armado, con mucho físico, espero que podamos controlar la pintura, va a ser muy difícil. Contra cualquier equipo en Europa domina en ese aspecto. El equipo va a salir con muchas ganas, con mucha energía que vamos a necesitar y si podemos tener un buen acierto, siempre es importante, y tener un juego equilibrado porque va a dar una buena defensa. Creo que podemos llegar al último cuarto con opciones y allí va a estar abierto todo", aseguraba el griego, que ahondaba: "Es un equipo que está intentando tener las ideas muy claras, tener mucha disciplina. Aprovechar las características de cada jugador en un juego vertical, tiene un equilibrio muy bueno. Incluso algunos jugadores como Smits, Martínez o Bolmaro creciendo desde verano, son secundarios de lujo. Tenemos a Mirotic que es un anotador, Kuric y Abrines son grandes tiradores, Davies un buen jugador cerca del aro... ¿Cómo podemos defender a Mirotic y ponerlo en una situación que no anote tanto? Para mí es el más talentoso de nuestra liga, tiene muchos recursos. A veces puedes hacer un buen trabajo y pueden anotar".

"Calathes tiene un ordenador en la cabeza, sabe donde está uno y donde tiene que ir cada uno. No es un tirador, pero en momentos críticos las mete y te hace daño. No es sólo un jugador. Preparamos al equipo para el máximo esfuerzo. Defensivamente Saras intenta muchas cosas, no es nada cuadriculado. Él trabaja mucho los partidos, ya vimos todas las variantes en defensa porque tiene físico para hacerlo. Nuestro ataque va a ser importante nuestro acierto, cuidar el balón y no cometer errores porque castigan las pérdidas al contraataque. Cada posesión debemos enfocarnos y hace el máximo trabajo posible", continuaba el técnico cajista, que hablaba sobre la conocida encuesta previa de la ACB: "Siempre hay una extra motivación cuando en una eliminatoria nadie cree en ti. Seguro que lo es, sobre todo para los jugadores. Creo que en las encuestas analizan cómo llegan los equipos en el último mes, el Barcelona este año tiene esa presión de ganar títulos. El escudo es para ganar cualquier título. Es normal viendo como ha empezado la liga y la Euroliga, es un equipo super poderoso. Es normal. Me gustaría salir y jugar fuerte, a su nivel físico, y jugar un buen baloncesto y efectivo para buscar nuestras opciones de ganar el partido".

Uno de los aspectos del juego que más preocupa es la defensa, cómo contener al arsenal ofensivo blaugrana. "Voy a ser muy honesto y sincero, igual podemos defender a tope y hacer lo mejor en el tema de actitud y nivel físico, pero tienen unos jugadores que da igual como los defiendas, la pueden meter. Mirotic o Kuric, por ejemplo. Va a depender mucho del acierto del Barcelona, tenemos que hacer un trabajo muy bueno para que no estén cómodos. Pero estando encima la pueden meter. Si jugamos en 80 puntos tenemos opciones, vamos a limitar su anotación. Igual podemos jugar a 90 puntos y tener opciones. Es un equipo muy talentoso, que tiene muchos recursos y tenemos que enfocarnos para cada posesión. Tenemos que mirar el marcador, pero no tenemos que volvernos locos con las ventajas y perder la cabeza. Va a ser un partido donde la concentración y la dureza tiene que ser altísima", comentaba Katsikaris.

Le dio tiempo en estos días a introducir novedades tácticas enfocadas en pertrechar el aro propio. "Hemos preparado unas cosillas. Cuando era más joven siempre me gustaba cambiar y por experiencia hay que valorar al grupo y si los jugadores son buenos receptores, si tienen esa inteligencia baloncestística de coger rápido cosas y aplicar. Trabajamos unos detalles, que seguro son importantes. A ver si nos lo permite el Barcelona, puedes intentar cosas pero con su talento... La mayoría de las cosas que probamos son en defensa", reconocía el heleno, que hablaba sobre el reparto de roles: "Casi 100%, falta todavía, y sabemos perfectamente que en baloncesto puedes ser flexible. Pero creo que los jugadores sí saben lo que el equipo necesita y lo que estoy buscando de cada uno. Estamos en un buen nivel en ese sentido y seguro que es importante que cada uno sepa su rol y lo que necesita el equipo de él. Estamos en muy buen nivel en muy poco tiempo, no cambié ningún rol de manera grande comparado con Luis. Fue un enfoque más de lo que necesito de cada uno".

El triunfo en Fuenlabrada ayudó a levantar el ánimo, clave para afrontar una eliminatoria de este calado. "Cuando ganas tienes otro ánimo, el jugador entra en el pabellón con otro ánimo. Quitas una cosa de tu mente que lo llevaba mucho tiempo el equipo y es duro. Hay gente que puede decir que el Fuenlabrada es Fuenlabrada, con todos los respetos, pero en ACB si no estás preparado puedes perder. Ganamos muchas cosas como equipo y los jugadores saben qué tenemos que hacer para ser competitivos. No tuvimos altibajos, esa montaña rusa. Es una buena experiencia, corta, para que el jugador lo pueda asumir. Lo hicimos bien, en eso insistía desde el minuto uno. Pudimos ganar los cuatro que perdimos, pudimos gestionar mejor. Lo de Fuenlabrada da ánimo, veo al equipo mejor y es normal porque toda la gente está más animada y más suelta. Más fresco para recibir información nueva porque si estás bloqueado psicológicamente con la situación es difícil", analizaba.

"La Copa del Rey, jugué con Valencia la primera y antes como aficionado, me deja alucinado. La afición en la calle, el ambiente dentro... es magnífico. Lástima de la situación que vivimos todos que no pueda estar la gente. Cada miembro lo disfruta más, jugamos por la gente al final. Es una lástima que la gente no pueda estar, para eso también se necesita estar concentrado. No es lo mismo un torneo como este, de los más bonitos que hay en Europa", decía del torneo Katsikaris, que mandaba un mensaje a la afición: "Voy con una camisa, un traje y la ropa interior que necesito. Con Valencia en mi primer torneo me hicieron la misma pregunta y no lo entendía. Ahora el servicio es tan excelente que te pueden lavar la camisa. Veo al equipo con mucha ilusión, quiere ir a Madrid y dar todo. Somos todos conscientes que la situación y que el equipo no estuvo al nivel que el aficionado está esperando. Esperamos que estén orgullosos del equipo, vamos a dar todo para buscar nuestras oportunidades de ganar el viernes".

Cuestionado por si habrá refuerzos después de la Copa, hay que recordar que las ventanas FIBA dejan un parón competitivo de un par de semanas, Fotis Katsikaris fue claro y conciso. "Ya veremos cómo está la semana que viene la situación. No cambia. Los refuerzos están ahí, no he cambiado la opinión. Un acierto en un fichaje bueno, que nos pueda dar más, seguro que va a ser una ayuda para todos, no sólo para mí, sino para el equipo que lo necesita", terminaba.