Jaime Fernández regresa a casa. No es la primera vez desde que salió del Estudiantes, pero sigue siendo especial. Luis Casimiro, el técnico que le dio la alternativa hace casi una década y con el que se reencuentra ahora en el Unicaja, recordaba el momento. "Un chico que subió a la pretemporada, que había visto jugar en la temporada anterior con el equipo de EBA, tenía mucho talento y chispa", explicaba el entrenador, que ahondaba: "Lo que recuerdo fueron mis palabras con el gerente y director general, que era que el chico ya no volvía al equipo EBA, que se quedaba con nosotros para jugar la ACB y la Eurocup. Fue uno más y venía sólo para la pretemporada. Cuando lo vi tuve claro que no se podía ir del primer equipo".

El escolta aún no recuperó su versión explosiva con continuidad después de la lesión, algo que Casimiro explicaba. "Alberto lleva más tiempo que Jaime, la primera vez lo vivió como Jaime. Al recaer en la lesión en los plazos se tomó más tranquilidad, con Jaime los plazos fueron los justos. Está bien, pero él tiene la responsabilidad de ayudar mucho al equipo, de hacer muchas cosas bien. En deporte se llama la activación ideal y si no la tienes bien en todos los lados pues no es bueno. Tiene mucho deseo de ayudar al equipo y a veces está más crispado en el sentido bueno y no tiene la tranquilidad de que cuando está con plena confianza rinde muy bien", decía, para agregar: "Está volviendo a la normalidad, jugó tres o cuatro partidos, poco a poco vuelve a su ritmo de competición. Es difícil porque cuando estás tiempo fuera no es fácil volver como cuando te ibas. Quería ser así, pero tiene que tener su periodo de recuperación y la paciencia para ser el mismo que antes".