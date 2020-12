"Han tenido más posesiones que nosotros y eso hizo que metieran más puntos"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, valoró la derrota de su equipo contra el Fuenlabrada basándose en la superioridad reboteadora (28 rebotes locales y 38 del Fuenlabrada) visitante como clave del envite: "Es un partido que sabíamos que son un equipo que van bien en el rebote y ahí ha sido la clave. Han tenido bastantes más posesiones que nosotros y eso ha hecho que sumen más puntos. Tuvimos control en el primer tiempo, en el tercer cuarto no. El rebote, la defensa no ha estado muy sólida con muchas canastas y adicionales en uno contra uno. Ahí se ha cambiado el ritmo del partido. Al inicio del tercero tuvimos tiros fáciles y abiertos y no hemos tenido el acierto. La clave, el número de posesiones, fueron más las suyas que las nuestras".

"Ellos han jugado con muchas agresividad, hacia dentro, han cobrado bastantes faltas, fueron al tiro libre, no dominamos el rebote...lo expliqué en la valoración", explicó y, preguntado por si encomendar la victoria al potencial atacante de Brizuela le parecía demasiado, respondió: "Necesitábamos más que el talento de Brizuela, fortalecer la defensa como hemos dicho. Buscaba jugadores lo suficientemente sanos para fortalecer la defensa. No estoy del todo de acuerdo, porque Darío ha librado varios tiros abiertos que no hemos metido. No hemos puesto todo el partido en su mano, nos ha abierto el campo, estaba incisivo. Después del resultado casi todas las decisiones pueden catalogarse como regulares".

Además, el entrenador de los malacitanos fue cuestionado por el papel de Frankie Ferrari (siete puntos, tres asistencias, tres pérdidas y una recuperación en casi 24 minutos, con cinco triples errados y uno anotado) en su debut como jugador del equipo de la capital de la Costa del Sol: "Para llevar una semana ha estado bien. Puede tener más acierto de tres con buenos tiros que ha tomado, tiene capacidad para anotar con más porcentaje. No se le puede pedir más cuando lleva una semana con nosotros".