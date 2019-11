Los presupuestos de la Euroliga, comparados con el del Unicaja

Seguramente, en el baloncesto europeo se deberá tender a la transparencia que hay en la NBA con los presupuestos y los sueldos de los jugadores. Aunque anualmente se van conociendo datos de lo que invierten los equipos de la máxima competición. Fue el prestigioso L’Equipe quien ofreció los datos de la temporada 2019/20. El rotativo francés dice que no son todos oficiales, pero sí bastante aproximados a la realidad. Son presupuestos completos, no coste de plantillas.

Aunque sea una aproximación, ayuda para entender cuál es la realidad del Unicaja en este contexto europeo de máxima exigencia, lo que se gastan los equipos en la Euroliga para competir en la superélite. El Unicaja tiene un presupuesto en torno a los 11 millones de euros esta temporada. Estaría a la cola de los equipos que participan este año en la Euroliga. Zalgiris tiene 11.9 millones; ASVEL Villeurbanne, 11.4; Alba Berlín, 11; y Estrella Roja, 8.3 millones. Estaría en ese pelotón final el cuadro malagueño.

No obstante, el presidente, Eduardo García, dejaba claro que un hipotético regreso a la Euroliga exigiría una mayor inversión. “No se puede competir en la Euroliga con este presupuesto, es la realidad. No tengo la bola de cristal. Para jugar en la Euroliga hace falta un presupuesto distinto. Tienes que tener una plantilla más amplia, pero de verdad, no de engaño. Es más complicado. Eso implica jugadores mentalizados de que no jugarán partidos. Eso no es fácil. Los buenos jugadores quieren jugar siempre, pero hay que pararlos. Hay que salir igual en pistas distintas... La segunda parte, hace falta con los desplazamientos que existen un avión en la puerta. Sobre los ingresos se cuentan muchas historias. Hay más dinero, claro, pero insuficiente para los gastos”, razonaba el presidente.

Un escalón más arriba estarían Baskonia y Olympiacos (16 millones), Valencia (15) y Panathinaikos (14). Hay que tener en cuenta también el asunto impuestos, con distintas cargas en cada país (pasa también en cada estado en EEUU) o incluso dentro de España, donde la fiscalidad vasca es más favorable.

Siguiendo hacia arriba, Bayern Múnich tiene 23 millones, Maccabi, 24; Efes, 26; Zenit, 26.7; Fenerbahce, 30; Milano, 31 y Khimki, 33.3. El podio lo ocuparín el Barcelona, con 41, el CSKA, con 40.7; y el Real Madrid, con 40. Una realidad lejana al Unicaja.