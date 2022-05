Los problemas con Cameron Oliver hacen volver a Saint-Supéry

El Unicaja tiene un parte de bajas amplio para medirse al Hereda San Pablo Burgos. No estarán Carlos Suárez, Tim Abromaitis ni Francis Alonso. Pero hay varios jugadores más tocados. "Seguro que Francis no estará disponible, vamos a intentar que Jonathan llegue aunque no ha podido entrenar en toda la semana. Estamos con mucha precaución con Alberto, que no ha podido entrenar con normalidad al igual que Darío. Ahora tenemos a Cameron Oliver con un proceso vírico, que vamos a ver si le permite viajar y ayudar al equipo un poco", informaba Ibon Navarro en rueda de prensa este viernes.

Desde Huelva vuelve Saint-Supéry, que viajará con la expedición malagueña una vez el junior está descartado de la lucha por las medallas. "Hemos recuperado a Mario del Campeonato de España para que pueda al menos ayudarnos a hacer la rueda de calentamiento porque sino no vamos a tener ni para eso. Los demás están, toco madera, bien para poder jugar el domingo", anunciaba el entrenador vitoriano, que daba su visión sobre la búsqueda de fichajes fallida: "Se buscó y había nombres encima de la mesa, se intentó. Bien porque había que esperar, bien porque había problemas de papeles, bien por lo que se veía para venir para 2/3 semanas era excesivo. Cuando quieres que el trabajo de 12 lo hagan 10 surgen problemas. Han ido apareciendo cositas que no han ayudado. Lo de Tim es un golpe, lo de Cameron... Cosas que no ayudan. Confío en que los que estamos poder competir bien y podemos ganar".